På Christiansborg tog amerikanerne det første stik hjem i fredags

OBS: Podcasten i dette nyhedsbrev starter med en gennemgang af en undervisningssession jeg netop havde færdiggjort for 25 amerikanske udvekslingsstuderende i DIS’ lokaler på Vestergade 8 i København. DIS er en amerikansk kulturimperialistisk institution, så min gennemgang af undervisningen spiller på den måde historisk ind i debatten om USA’s kulturimperialisme, som nu ser ud til at blive erstattet af en ren og skær amerikansk besættelse af Danmark.

Er Danmark ved at blive besat af USA?

JA, Danmark ER ved at blive besat af en fremmed magt! Uanset hvilken magt det er, så bør det ikke lyde som gode nyheder for dig, hvis du elsker dit land.

Den nuværende situation omkring en meget kontroversiel amerikansk præsident gør det lidt lettere at påpege at den er helt gal med kompasset, men uanset om Danmark afgiver suverænitet til den ene eller den anden part, så er det et alvorligt spørgsmål, hvor befolkningen som minimum skal have mulighed for at have veto-ret i beslutningen. Men sådan tænker politikerne ikke.

Tværtimod. Hvis man lytter til politikerne under fredagens behandling af henholdsvis beslutningsforslaget og lovforslaget, som skal give amerikanerne militærbaser i Danmark, så er en sådan beslutning alt for svær for almindelige danskere og derfor skal politikerne tage denne svære beslutning på danskernes vegne.

Som jeg dokumenterer med de fire udgivne bøger om Danmarks faldne demokrati (se hjemmeside HER!) så kan man ikke længere påstå - i hvert fald ikke uden at krydse fingrene bag ryggen - at Danmark er et demokratisk styret land.

Du kan se den i alt 5 timer lange politiske debat på Folketingets hjemmeside. Alene måden sagen bliver behandlet i Folketinget har ikke meget med demokrati at gøre. Forsvarsministeriet har nemlig udarbejdet et lovforslag før Udenrigsministeriets beslutningsforslag overhovedet var vedtaget af Folketinget, hvilket det kun var Theresa Scavenius der fandt påfaldende (6 t 44 min inde i TV optagelsen fra mødet), men hun har heller ikke nogen partilinje at tage hensyn til, så det kan hun gøre som løsgænger i Folketinget, uden nogen som helst konsekvens fra partitoppen. Alle andre marionetter i Folketinget har ikke den samme mulighed, da de skal holde deres hoser grønne for deres partitop, der igen skal holde sine hoser grønne for de virkelige magthavere.

Skal man følge parolen - hvilket de fleste danskere nok er overbeviste om at vores regering da altid gør - så burde Forsvarsministeriet ikke gå i gang med implementeringsarbejdet i en sag om afgivelse af suverænitet, før Folketinget har godkendt et beslutningsforslag fra Udenrigsministeriet, eller hvorfra et beslutningsforslag nu måtte komme. Men sådan leger regeringen ikke. Den implementerer bare de sager som den partout skal have igennem, og sådan en sag er de amerikanske militærbaser tilsyneladende.

6 timer og 43 minutter inde i debatten afslører udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, formentligt utilsigtet, hvorfor det er sket på denne måde. Det lægger nemlig et ekstra pres på de andre parter i Folketinget, for så er der endnu flere konsekvenser, hvis Danmark ikke gennemfører militærbaseaftalen med USA, der vil kunne tolke et ‘nej’ som et negativt politisk signal.

Udenrigsministeriets beslutningsforslag og Forsvarsministeriets lovforslag blev behandlet back-to-back (vi kan lige så vende os til at snakke amerikansk!).

Tryk på knappen herunder for at gå til Folketingets hjemmeside, hvor du kan se en optagelse af den 5 timer lange debat om de amerikanske militærbaser. Debatten starter 2 timer og 48 minutter inde i optagelsen.

Optagelse af Folketingets debat

Opsummering

Det var helt tilbage i julen 2023 at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen underskrev aftalen i Washington, sammen med Biden-administrationens Antony Blinken. Der har været en måneds høringssvarsperiode fra 23. december 2024 til 20. januar 2025 (se de samlede høringssvar HER!), og nu skal aftalen altså implementeres ved at Folketinget vedtager den nødvendige lovgivning.

Se evt. nyhedsbreve og podcast-afsnit fra 20. december 2023 og 4. januar 2024 herunder:

Langsommelig men uproblematisk behandling i Folketinget

Selvom 5 timer lyder som en grundig og velovervejet behandling, så vil jeg påstå at det er stik det modsatte, for Folketinget er for længst blevet reduceret til et teater, der kun byder på ‘brød og cirkus’ så folket kan glemme alt om virkeligheden og lade politikerne tage de vigtige beslutninger, mens de synger og danser på TV, inden de derefter går hjem og holder påskeferie.

Aftalen med amerikanerne har aldrig været i nærheden af at være i fare for at blive gennemført. Med en SMV-regering i et - godt nok stærkt dalende - flertal i Folketinget, så kan den i ro og mag gennemføre alle globalisternes mærkesager, mens de involverede politikere, især ministre, partiformænd og ordførere, farver deres hoser grønne, så de kan opnå en passende retræte-stilling, når de er færdige med teatret inde på Hoppeborgen.

Er der tale om afgivelse af suverænitet til USA?

Nej, siger Simon Kollerup klart! Han er den Socialdemokratiske forsvarsordfører, og dermed ham der fremlægger beslutningsforslaget i Folketinget. 3 timer og 2 minutter inde i TV-optagelsen fra Folketinget (se link andetsteds) kan man høre ham klart forklare at han ikke mener at der er tale om afgivelse af suverænitet til USA.

Nej, siger forsvarsminister Lars Løkke Rasmussen, som svar til Theresa Scavenius’ spørgsmål om hvorfor lovforslaget behandles som en Grundlovens § 19-behandling i Folketinget (6 timer og 44 minutter inde i debatten).

Og i høringsvarerne kan man se bekymringen fra en lang række institutioner, inklusiv Institut for Menneskerettigheder (se tidligere link til høringssvarerne). I Folketingets notat om høringssvarerne (se link HER!) kan man på side 12 læse Forsvarsministeriets svar på Arbejdsgruppen Nordisk Ansvars spørgsmål omkring afgivelse af suverænitet, og det lyder som følger:

Forsvarsministeriet bemærker, at forsvarssamarbejdsaftalen er en mellemstatslig aftale mellem Danmark og USA. Forsvarssamarbejdsaftalen medfører ikke, at der overlades beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, til USA. Grundlovens § 20 finder derfor ikke anvendelse. Gennemførsel af forsvarssamarbejdsaftalen medfører behov for lovændringer i dansk ret, og regeringens indgåelse af aftalen på Danmarks vegne forudsætter derfor, at Folketingets samtykke indhentes i medfør af grundlovens § 19, stk. 1, 2. pkt.

Hvis læseren ikke husker nøjagtigt hvad der står i Grundloven § 19 (indskrænkelse af rigets område) og § 20 (afgivelse af permanent suverænitet) så kommer her en gengivelse:

§ 19

Stk. 1.

Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtigelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning. Ejheller kan kongen uden folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med folketingets samtykke. Stk. 2.

Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde. Stk. 3.

Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om det udenrigspolitiske nævn fastsættes ved lov. § 20

Stk. 1.

Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde. Stk. 2.

Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

Men, desværre er det blevet sådan i dansk politik, at desto større en løgn er, desto lettere er den at gennemføre, og sådan var det også for nazisternes propagandaminister, Joseph Goebbels. Han bliver ofte citeret for dette, selvom historikere ikke mener at han direkte skulle have sagt disse ord:

If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.

Goebbels ord, hvad enten han sagde dem eller ej, er meget beskrivende for politikken i Danmark, Europa, USA og resten af verden anno 2025.

Lad mig hermed en gang for alle slå fast: DET ER EN LODRET LØGN at militærbaseaftalen med USA ikke indebærer suverænitetsafgivelse. Det er tydeligt med de mange afvigelser fra danske love, inklusiv Grundloven.

Grundloven, våbenloven, straffeloven, arbejdsmiljøloven, lov om radiofrekvenser og udlængeloven, er kun nogle af de love som tilsidesættes med aftalen med USA, så forsvarsministeren, den socialdemokratiske ordfører og forsvarsministeriet lyver så stærkt en hest kan løbe, og slipper afsted med det.

Hvis du ikke tror mig, så kan du selv læse lovens ordlyd. (se lovforslaget HER!)

Og som jeg også påpegede i et tidligere nyhedsbrev, så kan amerikanerne med aftalen foretage elektronisk krigsførsel, OGSÅ MOD DANSKERNE I DANMARK, PÅ DET DER TIDLIGERE VAR DANSK SUVERÆNT TERRITORIE (se nedenstående link til tidligere nyhedsbrev).

Høringsvar

Teleindustrien og Dansk Erhverv er (som minimum delvist) enige med mig i den betragtning. I hvert fald øjner de selv en kompensationsmulighed, hvis amerikanerne skamrider de frekvenser som industrien i forvejen gør anvendelse af, se nedenstående udklip fra deres samlede høringssvar:

Til gengæld forstår jeg godt at Østre og Vestre Landsret ikke vil udtale sig om lovforslaget, for de kan sikkert begge gennemskue at der er tale om et muligt grundlovsbrud og sådan noget skal de jo helst have på minimum en armslængde afstand:

Østre og Vestre Landsret er bemærkelsesværdigt enige. i ikke at ville forholde sig til dette mulige grundlovsbrud.

Mediet Arbejderen har lavet en udmærket artikel om det grundlovsstridige i baseaftalen:

Se artikel i Arbejderen HER!

Udover at være utilfredse og dele flyers ud, så må de få frihedshungrende danskere, der er tilbage i landet, modvilligt afvente at anden- og tredjebehandlingen bliver gennemført og lovforslaget vedtaget inden folketingspolitikerne går på sommerferie.

Når så amerikanske soldater engang i en ikke så fjern fremtid kommer til at slå danskere ihjel, eller voldtage danske kvinder - sådan som det er sket i især Tyskland og Japan, der har haft amerikansk soldater udstationeret siden anden verdenskrig - så må danskerne jo bare finde sig i, at sådan er det bare, for I sov i timen!

Til gengæld bliver spørgsmålet omkring Grønland gjort mindre væsentligt med denne baseaftale, når Danmark alligevel skal styres fra Washington.

