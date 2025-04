Billedet fra foredragssalen ved arrangementet for lanceringen af bogen “Fritænkerne” den 9. marts 2024. Der var i alt mellem 500-600 deltagere på dagen, hvor 28 veloplagte frivillige hjalp med til at skabe en fantastisk dag.

Den dybe stat og samfundsudviklingen

For en måneds tid siden deltog jeg som foredragsholder ved et arrangement i Aarhus. Connie Ringgaard arrangerede den meget vellykkede begivenhed, og der har efterfølgende været stor interesse for at lave noget lignende i København.

Du kan se en video af mit indlæg i Aarhus i nedenstående tidligere nyhedsbrev:

Arrangement på indre Østerbro i København

Dato og tid: Lørdag 31. maj kl. 14-22 (foredrag kl. 14-18, sceneshows og koncert 18-21)

Sted: Offentliggøres senere. (Jeg har fundet et ideelt sted med to foredragssale!)

Temaer: Den dybe stat og samfundsudviklingen. Temaet for de enkelte foredrag er aftalt med foredragsholderne, og de forskellige foredrags overskrifter offentliggøres senere.

Indlægsholderne:

Jon Knudsen

Kaspar Bonde Eriksen

Peer Brændgaard

Max Schmeling

Freddie Poulsen

Kasper Wagner

Flemming Blicher

Connie Ringgaard

Desuden vil Emil Salzer - en af vor tids skarpeste lyrikere, en blanding mellem Michael Strunge og den alt for tidligt afdøde Yahya Hassan - dele gavmildt ud af sin kunst. https://www.facebook.com/salzerpoetry

Dagen afrundes med en koncert i to sæt med Lützen. Peter Lützen har netop udgivet “Vågner Med Dig” (SKAMSPIL DEN HVIS DU HAR ADGANG TIL SPOTIFY!!!):

Mad og drikke:

Der kan købes vand, te og sandwich til fornuftige priser. Det vil også være muligt at købe dansk kvalitetshvidvin og dansk økologisk fadøl.

Der er desuden et utal af restauranter og udskænknings steder lige i nærheden.

God kaffe skal der til! Fra kl. 13.30-18 vil den meget vågne (og franske) barista Nordine sælge kaffe fra sin Café Voilá-kaffevogn foran Unitarernes Hus.

https://www.facebook.com/cafevoilacopenhagen

Foredragene:

I den ene sal afholdes kortere foredrag á 25 minutter afsluttende med en debat (Jon, Kaspar og Flemming).

I den anden sal afholdes de lidt længere foredrag á 40 minutter (Peer, Max og Connie).

Desuden holder Freddie og Kasper Wagner et sceneshow på ca. 45-55 minutter, hvor Kasper interviewer Freddie om ikke at betale skat og licens (hvilket Freddie ikke gør!).

Der er masser af 'luft' mellem foredragene, og der bliver således rigtig god tid til at mingle med hinanden - både deltagere og foredragsholdere.

Bemærk, at nogle foredrag kommer til at foregå på samme tid i de to sale.

Frivillige:

Der vil være omkring 20 frivillige på dagen til at sørge for, at arrangementet forløber lige så perfekt som i Hellerup ved boglanceringen af Fritænkerne sidste år. Se foto i toppen af nyhedsbrevet.

Detaljeret program:

Et mere detaljeret program med invitation til arrangementet udsendes snarest muligt med et kommende nyhedsbrev.

Køb din billet inden 1. maj!

Early Bird: Indtil 1. maj er billetprisen 300 kr.

(jeg har brug for tidlige tilmeldinger for at kunne finansiere de mange udgifter

Efter 1. maj stiger prisen til 400 kr.

Billetprisen er højere end ved tidligere arrangementer og skal dække de mange udgifter til foredragsholdere, kunstnere, transport tilskud til indlægsholdere, der kommer langvejs fra, kaffevogn, leje af lokaler, lys og lydudstyr. Til gengæld er der kræset for dig med gode og veltilrettelagte indlæg og underholdning på et super centralt sted på Østerbro i København.

Køb din billet ved at skrive dit navn i en e-mail - og hvor mange billetter du ønsker - til e-mail-adressen:

31.maj@de3fiktioner.dk

Efter du har sendt en e-mail vil du modtage en e-mail fra mig med instruktion til at lave en kontooverførsel. Overfører du ikke inden 3 dage, vil billetten muligvis blive solgt til anden side. Det er først når du har betalt og modtaget en bekræftelse fra mig, at du er tilmeldt arrangementet.

Der bliver kun solgt et begrænset antal billetter da der kun er plads til 200 deltagere.

Folk der møder op uden billetter vil desværre blive afvist i døren.

Med andre ord: Bestil din billet nu, hvis du vil sikre din deltagelse!