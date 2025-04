Den Dybe Stats 2000-årige historie

Optagelse fra Den Dybe Stat præsentation d. 22. marts 2025 i Aarhus

Ved det flotte event arrangeret af Connie Ringgaard, var der fire foredragsholdere:

Flemming Blicher

Anders Bak

Kaspar Bonde Eriksen

Connie Ringgaard

Efterfølgende var der en times debat, hvor de 4 indlægsholdere alle sad i debatpanelet.

Dette nyhedsbrev er baseret på videooptagelsen af mit indlæg denne smukke dag i Aarhus.

Der har været mange der har spurgt til at vi (og jeg) også præsenterede i København.

Københavnere, sæt kryds i kalenderen 31. maj!

…hvor jeg arrangerer en foredragsdag centralt i København, hvor nogle af foredragsholderne suppleres med en håndfuld mere. Desuden vil der være lyrik fra Salzer og musik fra Lützen.

Der skal købes billet for at kunne deltage, og der vil kun blive solgt 200 billetter. Hold øje med nyhedsbrevet, hvor billetterne bliver sat til salg!

Der vil (som lovet) komme en opfølgende præsentation, som vil blive sendt ud med nyhedsbrevet.

Herunder kan alle modtagere af nyhedsbrevet få adgang til mere information, bl.a. links og slides fra præsentationen.

(Slides fra præsentationen må gerne genbruges)

Wikipedia opslag om Fønikerne:

https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8nikere

Wikipedia opslag om Kejser Commodus:

https://en.wikipedia.org/wiki/Commodus

Musikken i slutningen af videoen er Pink Floyds Wish You Were Here. Link til YouTube:

https://youtu.be/hjpF8ukSrvk?si=13-fKRYNvlI_chzE

Se også nedenstående tidligere nyhedsbrev om Fønikerne: