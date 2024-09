Vi søger 10-15 deltagere til en happening i København lørdag den 21. september!

I morges mødtes jeg med min gode ven Jovan i motionscentret. Vi startede glad med en kop kaffe, men tonen i samtalen blev hurtigt lidt dyster. Vi kom nemlig til at snakke om at Folketinget har godkendt at politiet opsætter tusinder af ansigtsgenkendelseskameraer. Og da de også har fået andre indrømmelser, fx. til at anvende ‘crunching’ så bliver det i virkeligheden hundrede tusinder af kameraer som politiet får adgang til.

Politiet har allerede et register over størstedelen af de mange TV-overvågningskameraer der er opsat rundt om i Danmark.

Men det var ikke det eneste snakken fald på. Vi havde nemlig begge set at en mand var taget i Tivoli med sit 5-årige barn. Men manden har taget en T-shirt påtrykt “Boycut Israel” på til lejligheden og det ville Tivoli ikke tillade. Tivoli er en privat virksomhed, så de kan sådan set lave de regler de vil inden for deres område, blot det ellers overholder lovgivning, som fx. lovgivning om racisme og ytringsfrihed.

T-shirten der fik Tivolis vagter til at eskortere familiefaderen ud af Tivoli.

Og netop ytringsfriheden er af Folketinget blevet skudt til hjørne, fordi ALLE FOLKETINGETS PARTIER mener at Hamas-angrebet d. 7. oktober 2023 har gjort danskerne alt for antisemitiske. Derfor er de gået i gang med at etablere ny lovgivning, hvor det ikke længere er tilladt at ytre sig frit om Israel, zionister og jøder generelt. I hvert fald ikke uden at man risikerer retsforfølgning.

Det er uden tvivl den kommende lov som allerede nu har fået Tivoli til, at indføre et privat apartheid-regime i deres hyggelige ‘fun’-park. Og sådanne tiltag vil vi se mange flere af i den kommende tid. Uden tvivl!

Men Jovan og jeg selv ved godt hvor svært det er for danskerne at forstå hvad det er der foregår. Vi ved også godt at hvis vi skal arrangere demonstrationer, hvor vi vil forsøge at gøre befolkningen opmærksom på det, så vil pressen bare latterliggøre os, eller ignorere os.

Men, hvad nu hvis vi bruger humor, glæde og seriøsitet til at vise danskerne hvad det er for nogle udemokratiske og drakoniske love der bliv er vedtaget i Danmark? - Mon ikke flere vil forstå at der er noget galt, hvis de bliver vist det med humor og et glimt i øjet?

Både Jovan og jeg fik det i hvert fald bedre af at reagere på disse dystre nyheder på denne positive måde. Det er sundt for både krop og sind at reagere på dårlige nyheder, for det giver sindet en følelse af ‘at gøre noget’; og den oplevelse vil vi gerne dele med dig:)

Derfor…

vil vi høre om ikke du vil hjælpe med til at lave en sådan happening? Bagefter går vi selvfølgelig ud og spiser en frokost sammen - og hygger os sammen.

Vi skal være mellem 10 og 15 deltagere for at gennemføre eventet.

Der kommer til at foregå lørdag d. 21. september mellem ca. kl. 11 og 14.

Det bliver i København, men stedet vil vi gerne vente med at offentliggøre, for at få den bedste effekt;)

Din rolle er bare at være med. Du skal ikke nødvendigvis sige noget. Bare hjælpe med at lave et ‘statement’ på en rolig, humoristisk og seriøs måde. Vi skal nok informere dig grundigt om eventet inden selve dagen.

Vi har også brug for en kamera-mand og en lydmand. Ingen særlige kompetencer kræves i nogle af rollerne.

Send en email til 21sep@de3fiktioner.dk, hvis du vil være med, så kontakter vi dig snarest med mere information.

Kan du ikke være med, kan du alligevel støtte happeningen!

Vi skal bruge nogle rekvisitter og har nogle udgifter til disse. Derfor må du meget gerne donere til eventet ved at sende penge til nedenstående MobilPay eller kontooverførsel:

- Kontooverførsel til konto i Skjern Bank: 7780-0006001242

- MobilePay på 53891307



På forhånd tak for støtten! Vi skal nok dele alt om eventet her i nyhedsbrevet (husk at abonnere!) og på Facebook, Twitter og Telegram.