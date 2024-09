Koordineret indsats i England, USA og Danmark for at undertrykke ytringsfriheden

I England og USA er ytringsfriheden under et kæmpe pres. Nu er turen også kommet til Danmark.

Engelske Lord Pickles præsenterede Storbritanniens “best practices” ift. at bekæmpe antisemitisme, ved en World Jews Congress i Bounus Aires i juli 2024. Se Storbritanniens regerings hjemmeside HER!

Se Frances Leader i dette interview fortælle hvordan ytringsfriheden i Storbritannien er under et kæmpe press.

Også i Sverige er ytringsfriheden under press. Se artikel af Peter Imanuelsen HER!

Ifølge arabiske Al-Jazeera blev et lovforslag i maj 2024 vedtaget af USAs repræsentanternes hus, som nu skal godkendes i senatet.



I Danmark er det overraskende nok vores folketingspolitikere og Justitsminieriet der fører an. Samtlige politiske partier i Folketinget står bag en ny aftale.

Her er hvad Justitsministeriet skriver på deres hjemmeside:

“Siden Hamas’ terrorangreb i oktober sidste år er der sket en bekymrende og helt uacceptabel opblussen i antisemitismen i Danmark. Konflikten i Mellemøsten bliver brugt af herboende personer til at skabe utryghed blandt særligt jøder i Danmark. Derfor er regeringen og alle Folketingets partier blevet enige om 12 nye initiativer, der skal styrke bekæmpelsen af antisemitisme.”

Du kan se Justitsministeriets hjemmeside HER!

Her kan du se selve aftaleteksten som ALLE folketingets partier blev enige om d. 25. juni 2024. I det hyggelige Tivoli i København må gæsterne ikke have en “Boycut Israel” T-shirt på. Se opslaget på Facebook HER!

Velkommen til mini-diktaturstaten Tivoli, i diktaturstaten Danmark!

Engelsk katolsk præst kæmper for ytringsfriheden i hans kamp mod globalisterne

Den katolske præst father James Mawdsley tager kampen op mod hans egen pave og mod globalisterne.

Se disse to videoer herunder, hvor father James Mawdsley fortæller at hans kamp mod globalisterne, tvinger ham til at fortælle om sandheden om Corona, nazisternes KZ-lejre og nye antisemitisme love i flere lande.

Den første video handler om at der umuligt kunne være slået 6 millioner jøder ihjel i nazisternes KZ-lejre, hvilket for længst er slået fast. Alligevel vedbliver mainstream medier med at gentage denne løgn:

Den næste er en opfølgning til den første video. Den ligger på Rumble da den er blevet slettet af YouTube:



Hvis du omtaler folkemordet i Palæstina kan du nu anklages for antisemitisme, både i Danmark og i andre vestlige lande!

Men, jeg siger: Du må aldrig lade dig kue til ikke at sige sandheden!