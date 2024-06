Kontemplativ tirsdag!

Nogle dage er mere anderledes end de anderledes dage!

Min tirsdags morgenmad er en lille hyldest til Michael Kastis og Kim Skovsby, som begge har været forbi og besøge mig indenfor de seneste dage. Kastis lærte mig at lave en rigtig chéf-omelet, og Kim gav mig vigtigt stof til eftertanke omkring at spise animalsk (carnivore).

I dag kommer her et par kontemplative indslag fra mig til dig og om muligt at hjælpe dig igennem din tirsdag.

Lad os starte med en problematik omkring forskellen på rig og fattig!

Hvorfor bliver verdens rige mennesker endnu rigere mens de fattige bliver relativt fattigere? Hvorfor løser dem med mange penge og meget magt dog ikke nogle af verdens grundlæggende problemer?

Se denne video som den utrættelige friheds-, sandheds- og menneskeretsforkæmper Morten Wilder her til morgen gjorde mig opmærksom på - og som i øvrigt har lagt på hans Facebook-side siden 2016 (klik på nedenstående billede eller se link HER!):

Morten har såmænd bare rippet (kopieret) et program fra DR som er endnu mere aktuelt den dag i dag. For har i 2024 ved vi også, at den såkaldte coronapandemi gjorde de ekstremt rige endnu rigere og stillede de fattige endnu dårligere. Det samme sker i Ukraine og i Israel mens jeg skriver dette nyhedsbrev.

Men det er jo ikke lig med at de ekstremt rige står bag coronaplandemien og krigenen i Ukraine og Israel? Eller er det?

Lad os høre det fra en dansk forfatter fra en lidt anden vinkel

Det er desværre indtil i dag gået min næse forbi at forfatteren Maj My Midtgaard den første januar i år holdte en nytårstale på DR, som et alternativ til dronningens og statsministerens nytårstaler.

Men selvom vi er i slutningen af maj, skal det ikke forhindre mig i at dvæle ved hendes fantastiske hverdagsbeskuelse af det som jeg vil kalde ‘del af samme problematik’ som det ovenfor beskrevne.

Se Maj Mys nytårstale ved at klikke på udklippet herunder (eller klik HER!):

Og så til bøffen…

Når en forfatter som Maj My og andre står frem og fortæller det lige op i ansigtet på os, at der er noget galt med samfundet, hvorfor korrigerer vi så ikke samfundet?

Når nu offentlige personligheder - såsom Asger Aamund, popikonerne Rasmus Nøhr, Saszeline og Ivan Pedersen, samt Klaus Kjellerup fra det populære popband Danser med Drenge - stiller sig frem i spotlyset og fortæller at ‘Kejseren ingen klæder har på’, hvorfor er der så ikke nogen der gør noget.

Forklaringen er mindst ligeså subtil som den korruption Ivan Pedersen omtaler (se link): Alle gode initiativer og velmenende organisationer bliver nemlig afsporet på den mest durkdrevne vis, nemlig psykologiske operationer, de såkaldte ‘PsyOps’.

Men hvad er PsyOps og hvordan bliver de iværksat og ført ud i livet?

Det spørgsmål besvarer Daniel Orgonite i en vellavet video om et emne som er så uendeligt svært at beskrive.

Han får både forklaret hvad PsyOp-begrebet dækker, og hvordan man genkender ‘Astroturf’, samt at bl.a. Alex Jones, Joe Rogan, Russell Brand og Tucker Carlsson er en del af den misinformation som iblandes de oprindelige og uigendrivelige sandheder. Og det bliver gjort så bevidst at det må konkluderes at meget mørke kræfter står bag.

Orgonite får også forklaret de grundlæggende mekanismer i Q-anon bevægelsen, som med Capitol Hill urolighederne har leveret ammunition til næsten alle retssager hvor danske frihedskæmpere er involveret,

Orgonites video er 21 minutter lang, men al din tid værd:

God tirsdag til alle! Nu vil jeg nyde min morgenmad på terrassen og samle kræfter til mødet med systemets håndlangere senere på dagen!

