Michael Kastis er ingen konspirationsteoretiker!

Min gode ven Michael Kastis deltog i 2021 i et TV-program “Konspirationsteoretikerne har ordet”. Det at ordet ‘konspirationsteoretiker’ indgik i titlen på programmet var først noget som blev tilføjet efter, at de fire deltagere havde sagt ja til at deltage. Jeg ved det, for jeg blev selv spurgt om jeg ville være med i programmet, hvilket jeg dengang ikke havde mulighed for.

Programmet kan stadig genses på DR. Klik på billedet herunder for at gense programmet (eller følg linket HER!):

Åbningsscenen i programserien var med værten Signe Molde og foregik hjemme i Jovan Tasevskis køkken, hvor han bl.a. fortalte om kongehusets rolle.

Men globalisterne, deres politiker-hånddukker og den mikrofonholdende (såkaldt kritiske) presse vil helst putte diverse dissidenter og systemkritikere over i en kasse som de kalder for “konspirationsteoretikere”. Så indikeres det nemlig samtidigt til folket at de endelig ikke må lytte til disse mennesker, så ingen demokratisk debat om emnerne kan foregå på et rationelt plan.

På trods af at blive udskammet som konspirationsteoretiker på nationalt TV har Michael Kastis ufortrødent fortsat sin oplysningskampagne.

Bogen COVID-19: The Great Reset

I denne podcast vil jeg snakke med Michael om THE GREAT RESET med udgangspunkt i bogen om emnet skrevet af Klaus Schwab. Bogen kan blandt andet købes på Amazon HER!

I bogen beskriver den nu afgående bestyrelsesformand for World Economic Forum at der efter coronapandemien vil komme et økonomisk reset.

Michael Kastis besvarer i podcasten en del spørgsmål om hans mening om den økonomiske nulstilling/The Great Reset.

Bogen blev i øvrigt sendt gratis til alverdens statsledere og andre ‘betydende’ personer. På billedet herunder er det Grækenlands premierminister der stolt viser sin hund og Klaus Schwabs bog frem, endda på samme tid.

Grækenlands premierminister havde også fået Klaus Schwabs bog, så han kunne følge med udviklingen. Foto er fra et Twitter opslag i 2021 .

Hvem er Klaus Schwabs medforfatter Thierry Malleret?

Man kunne tror at bogen - der udkom kun 3 måneder efter at corona blev erklæret en pandemi af WHO - blev skrevet af en ghostwriter og derfor mistænke medforfatter Thierry Malleret for netop dette.

Men sådan er det ikke fat. Thierry Malleret er en erklæret GLOBALIST, og en dygtig kommunikatør af propaganda. Uddannet på Sorbonne, Oxford og Paris, har han flere kandidatgrader og en enkelt PhD. Han har også været Frankrigs premierministers specielle rådgiver i 3 år.

Thierry Malleret er såmænd tæt på at være næsten lige så langt oppe i GLOBALIST-rækkerne som Schwab er. De er begge nikkedukker for den globale elite som styrer organisationer såsom World Economic Forum.

Hvad kan du gøre for at beskytte din egen økonomi?

Sidst i podcasten giver Michael Kastis nogle råd til dem der gerne vil beskytte sig imod at denne nulstilling udraderer deres eventulle større eller mindre formue.

Du skal ud af pengeinstitutterne. Hvordan du gør det afslører Michael hen mod slutningen i den en time og seks minutter lange podcast.