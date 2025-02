Trump-Musk-Kennedy alliancen - og lidt om at sende de forudbetalte bøger

Jublen over Kennedy’s udnævnelse

..vil næsten ingen ende tage! Herunder en collage med en lang række af opslag som (berettiget) forsøger at finde de positive toner frem i Trump-Musk-Kennedy alliancens udnævnelse af Robert F. Kennedy til ny sundhedsminister (secretary of Health and Human Services, HHS).

Men jublen er til at overse her hos mig! For jeg har prøvet at mane til besindighed blandt de mange jubelscener på Facebook og Twitter omkring Kennedy’s udnævnelse til sundhedsminister. Blandt andet via følgende kommentar til Christian Eisners opslag på Facebook:

Det er fuldt forståeligt at folk gerne vil tro det bedste om Robert F. Kennedy Jr., der er nevø til den myrdede præsident John F. Kennedy (1917-1963) og søn af den myrdede præsident-kandidat Robert F. Kennedy (1925-1968); for RFK Jr. har længe været et talerør for (sundheds-) utilfredse amerikanere via hans organisation Childrens Health Defense.

Og hans opbakning blandt danske frihedsfolk eksploderede under den såkaldte coronapandemi, hvor han tordnede imod Anthony Fauci og Bill Gates, bl.a. ved at udgive bogen “The real Anthony Fauci”.

Men selvom RFK Jr. på Wikipedia bliver betegnet som en anti-vaccine activist, så bekendte han for nyligt at han aldrig har været generelt imod vacciner! Tværtimod, hvis man skal dømme ud fra hans seneste udtalelser ifølge en MSN-artikel fra d. 13. februar 2025:

'I'm supportive of vaccines' At the beginning of his testimony in January, Kennedy said his six children had all been vaccinated. "News reports claim that I am anti-vaccine," he said. "All of my kids are vaccinated." Robert F. Kennedy Jr. under senatshøringer i januar-februar 2025

Netop derfor jeg har skrevet trilogien “Illusionen om Danmark”

Det ovenfor beskrevne scenario viser netop, hvor vigtigt det er at have dokumentationen på plads, når man skal gøre sin mening op om kontroversielle emner, som fx. om RFK Jr. bør tiljubles i hans nye rolle som sundhedsminister eller om man bør bibeholde en vis skepsis.

Om selvom titlen på trilogien Illusionen om Danmark indikerer en vis fokus på Danmark, så beskriver trilogien netop det verdensomspændende magtgreb, nogle få kyniske bankfamilier har tilkæmpet sig i gennem hundreder af år, og som holder USA, Danmark og de fleste andre stater i verden i skak.

Har man læst Illusionen om Danmark-trilogien, så har man en forklaringsramme til at forstå hvorfor RFK Jr. agerer så tvetydigt som han gør, og hvorfor han ikke er folkets mand, men blot en marionet der giver lidt lempelser i folkets lidelser.

Da RFK Jr., CHD og Meryl Nash viste kulør

Selv har jeg længe vidst at RFK Jr. er en del af det man kan kalde ‘den kontrollerede opposition’, dvs. at han er styret af andre kræfter end at tjene folket, eller rettere tjene den almindelige amerikaner.

Det blev nemlig tydeligt under en demonstration Thomas Friis Bruun og jeg selv deltog i under WHO’s 77th. assembly i starten af juni 2024 i Geneve, Schweiz. Selvom WHO tilføjede genterapi (mRNA-teknologi) til den eksisterende IHR-aftale, og gjorde WHO til en super-distributør af vacciner, så promoverede CHD, Meryl Nash, Del Bigtree, Jimmy Dore, Dr. Robert Malone, Epoch Times, Phillip Kruse, Rebel News og mange andre, at protesten mod WHO var lykkes og de vedtagne ændringer (amendments) var ubetydelige.

RFK Jr. har længe deltaget i at bedrage befolkningen. Eliten sørger for at have folk som ham klar i kulissen når der er behov for det. Hans støtte til Trump under valgkampen var netop sådan et behov, der kaldte RFK Jr. frem i rampelyset! Her kan han stå og sprælle med arme og ben (henvisning til De 3 Fiktioner) og sige 95 % af det som (den utilfredse del af) befolkningen gerne vil have. Ingen fokuserer på de sidste 5 % i begejstring over at folket endelig har fundet sig en helt. Man ‘glemmer’ at han var delagtig i at hvidvaske sagen da WHO indførte mRNA-vacciner som en del af deres beredskab (response) i den IHR-aftale som Danmark siden 2006 har været en del af.

Netop den sag kan du læse om i mine tidligere nyhedsbreve herunder.

Se tidligere omtale af WHO’s 77th. assembly i Geneve på mit danske nyhedsbrev:

Og disse omtaler af samme WHO møde på mit engelske nyhedsbrev:

