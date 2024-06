VIDEO-MØDE PÅ DANSK OM WHO: Opsummering af det 77nde World Health Assembly i Genève

Thomas og Flemming var i weekenden i Genève for at deltage i en protest mod WHO

Thomas Friis Bruun og jeg selv tog i sidste weekend en tur til Genève for at deltage i protesten imod WHO's vedtagelse af nye ændringer (amendments) af IHR-aftalen (den International Health Regulation-aftale som Danmark har været en del af siden 2007).

Det blev en vældig interessant tur og jeg har tidligere sendt et par nyhedsbreve ud på engelsk (Husk at du altid kan bruge oversætterfunktionen til også at læse opslagene på dansk):

Nu er det tid til en WHO-tilstandsrapport på dansk

Thomas og jeg planlagde zoom-mødet for at gennemgå alle de vigtigste ting ved IHR-aftalen, samt gennemgå vores oplevelse af dem som saboterer at denne viden kommer ud til folket (kontrolleret opposition).

Diverse links

Se WHO’s hjemmeside hvor de konkluderer det 77. WHA:

https://www.who.int/news/item/01-06-2024-world-health-assembly-agreement-reached-on-wide-ranging--decisive-package-of-amendments-to-improve-the-international-health-regulations--and-sets-date-for-finalizing-negotiations-on-a-proposed-pandemic-agreement

Og her er den nøjagtige ordlyd af de omtalte ændringer af IHR:

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_ACONF14-en.pdf

På James Roguski’s Substack har han klippet alle ændringerne ud, så du kan se den ændrede tekst separat fra resten af dokumentet:

På Dr. Meryl Nass’ hjemmeside kan man se i hvor alvorlig grad hun er med til at misinformere om resultatet af 77. WHA (ADVARSEL: MISINFORMATION!):

https://doortofreedom.org/wha-77-is-over-what-happened/