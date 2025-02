Venlig besked til frimurer- og druide-ordensbrødre og andre loge-medlemmer

Den danske frimurerorden (DDFO), Det Danske Frimurerlaug, Den Danske Druideorden, Odd Fellow Ordenen, samt semi-hemmelige loger som Christian Den Fjerdes Laug, udgør tilsammen en stor udfordring for retssamfundet. (se evt. en oversigt over forskellige danske broderordener HER!)

Problemet for samfundet er flertydigt. Men jeg ser det største problem som et problem for dansk retsfølelse, når Ordensbrødrene i disse hemmelige selskaber infiltrerer et retssystem som de ikke har anerkendt som deres ‘højeste myndighed’.

En vigtig komponent i alle broderordener er nemlig de hemmelige eder som se sværger når de optages og når de stiger i graderne gennem de hemmelige ritualer.

Under disse ritualer sværger de troskab til et ordenssystem, som samtidigt får den ordensbroderen til at sætte sin orden og sine brødre højere end det omgivende samfund.

Derfor, når eksempelvis dommere og politifolk sværger hemmelige eder, så mener jeg ikke længere at de bør betros et embede der er vigtigt for retsstatens udfoldelse, fx. dommerembedet.

For nyligt blev det en københavnsk ledende politiinspektør, der blev udnævnt som stormester for DDFO (se link).

Når eksempelvis en ny frimurer skal indvies i DDFO, så er det lidt mere end den “Amager-halshug”-ed som var populær blandt børns leg, da jeg selv var barn. Døm selv ved at læse nedenstående uddrag fra hjemmesiden Lyt til Jesus (link):

1. graden / indvielsesgraden:

Her går det overordnet ud på, at man via nogle test-spørgsmål ikke må afsværge sin egen tro og at man generelt ikke må sætte Frimurerne over ens egen tro og moral hvilket jo bestemt er en god ting. Alt foregår med bind for øjnene, og når man skal føres fra rum til rum sker det ved, at ham der fører vedkommende, sige : “Jeg retter mit sværd mod Deres bryst, grip om spidsen med venstre hånd og ræk mig den højre.”

…men EFTER man har sagt ja til alle deres tests og er blevet fuldgyldigt medlem, får man spørgsmålet :

“Min Herre. De er nu kommet så vidt, at De ikke længere har frihed til at ændre Deres beslutning. Deres egen ære og vor sikkerhed tillader ikke, at De forlader os. Men endnu står en vigtig handling tilbage, som alene kan vise hvor langt vi kan regne med Deres oprigtighed og hengivenhed for Ordenen. Min Herre. Er De villig til at blande Deres blod med brødrenes og derigennem besegle Deres pagt med os, inden vi fulender Deres optagelse som Frimurer og omfavner Dem som en sand broder?”

Et langt ritual gjort kort, så bliver vedkommende ført op til et alter, hvor en mand kommer med en passer og en hammer, hvorefter man bliver bedt om : “Min Herre, vil De tage passerens ene ben med din venstre hånd og rette spidsen mod dit hjerte.” Symbolsk bliver hammeren nu slået mod passeren af tre omgange, mens et kirkeorgel begynder at spille.

Man får titlen “Sankt Johannes Lærling” og tiltales “Flittig Sankt Johannes Lærling”. Gradens ord er “Jakin” (Gud har skabt mig), og gradens kode er “Tubalkain” (den første, som tændte kulturens fakkel – husk på frihedsgudinden her… vi kommer tilbage til det senere).

Allerede i første grad, bliver et hemmeligt håndtegn introduceret: ”logetegnet. Højre hånd føres op til halsen med forsiden ud til siden og ned – tre gange… et symbol for at sværge troskab. Oversat til forståeligt sprog : ”Af med hovedet, hvis man ikke er tro mod logen”.

Den ældgamle frimurered oplæses nu:

“Jeg lover og sværger frivilligt, uden tvang og forbeholdenhed, for Gud, den allerhøjeste, hele Verdens Trefoldige Store Bygmester, for denne Loges Ordførende Mester og for alle de her forsamlede frimurerbrødre, aldrig på nogen som helst måde at røbe Frimurerordenens hemmeligheder som i dag eller i fremtiden måtte være mig betroet, aldrig at tale om det til nogen anden end den, som efter nøjagtige prøver og tegn har undersøgt og erkendt som en sand broder af en ægte loge. Jeg sværger endvidere at jeg hverken selv eller ved andres medvirken vil skrive, trykke, skære, male, tegne eller gravere noget, som kan røbe Frimurerordenens Hemmeligheder. Jeg binder og forpligter mig endvidere til ubrydelig at efterkomme denne Ordens love og statutter, samt med Lydighed og Underdanighed at udføre de Bud og Befalinger, som Den Danske Frimurerordens Stormester og Højeste Styrer, eller hvad denne loges Højværdige Mester i Hans navn måtte befale mig. Jeg skal fuldføre disse Pligter som det egner sig for en retskaffen Frimurer, samt opfylde mine skyldigheder og forbindtligheder til Ordenen og denne loge. Men – skulle jeg handle mod dette indgangsløfte, samtykker jeg i at min hals må afhugges, mit hjerte uddrives, min tunge og mine indvolde skæres ud, samt alt kastes i havets afgrund, at mit legeme må brændes op, og dets aske adspredes i Luften, således at intet af mig og min hukommelse længere må kunne findes iblandt mennesker. Dette lover jeg i oprigtig og i sandhed, så sandt hjælpe mig Gud og Hans hellige Ord.”

Efterfølgende siges der, at logebrødrene ikke længere kræves til regnskab for den gamle frimurered, men at man dog fortsat skal give et tavshedsløfte. Paradoksalt nok, er det bare ikke det der sker, da den, der skal indsættes, nu selv skal sige:

“Jeg, xxx, lover højtideligt, i nærvær af denne loges Ordførende Mester og alle forsamlede frimurerbrødre, ubrydelig at iagttage og holde de forpligtelser som den forelæste ”eldgamle frimurered” pålægger mig. Dette løfte bekræfter jeg med mit ord og mit håndslag.”

Når det hele er slut, bliver pagten forseglet:

“Værdige Bevogtende Brødre. La nu Salomos segl, som er tavshedens tegn, blive sat på Den tiltrædendes tunge. Ræk frem din tunge.” Et varmt metal-stempel sættes nu mod tungen…