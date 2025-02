Falder naboernes ejendomsværdi hvis der opføres kæmpevindmøller ved Løkken? - JA!

185 meter høje vindmøller nær en af Danmarks mest populære ferie-destinationer?

Område 37 er benævnelsen på en solcelle- og vindmøllepark som er planlagt til at blive opstillet få kilometer fra Løkken, der er et af landets mest populære sommerferie destinationer.

Område 37 mellem Løkken og Vrensted. Vindmøllerne står kun 2,3 km fra kystlinjen (hvilket overskrider afstandskravet på 5 km). Afstanden fra solcelle- og vindmølleanlægget er under 1,5 km fra Vrensted Kirke. Område 35 er en anden vindmøllepark der er planlagt opført på den anden side af Vrensted.

Det projekterede område 37 omfatter 93 ha solcellepark plus 5 eller 6 vindmøller:

Alternativ 1: 6 stk. V132 Vestas vindmøller med en højde på 150 meter, output 3,45/4,2 MW (dette alternativ besluttede Hjørring Byråd d. 28. februar 2024 ikke at arbejde videre med)

Alternativ 2: 5 stk. Vestas V162 vindmøller med en højde på 185 meter, output 6,2 MW (det aktuelle alternativ)

Område 37 følger processen for VE-projekter i Hjørring Kommune (se HER!) og er p.t. nået til 'Step 8' af de 16 trin, som skal gennemføres før projektet kan opnå endelig godkendelse og eventuelt blive opført.

Fire gange så høje som Rundetårn

De planlagte vindmøller ved alternativ 2 er dobbelt så høje som Frihedsgudinden i New York og 4 gange så høje som Rundetårn i København. De er også 4 gange højere end de eksisterende vindmøller der ligger på vejen mellem Vrensted og Ingstrup, tæt på det foreslåede område for de nye vindmøller.

Sammenligninger mellem et to-etagers en-familieshus, højspændingsmaster, Rundtårn i København, Frihedsgudinden i New York og 150/185 meter høje vindmøller.

Berørte naboer skal søge om erstatning for værditab inden 8 uger efter det offentlige møde er afholdt!

Billedet viser helårsboliger nær område 37. Kilde: Den reviderede ansøgning som ligger på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Da man ikke nedlægger boliger der ligger længere væk end 4 gange møllens højde vil projektet ikke kræve nedlæggelse af boliger.

Naboer til område 37, der selv mener at de bør kompenseres for deres værditab som følge af naboskabet til solcellerne og vindmøllerne, skal ansøge Taksationsmyndigheden om erstatning for værditabet.

Der er to muligheder for at opnå kompensation:

VÆRDITAB – Naboer kan ansøge taksationsmyndigheden om erstatning for værditab (HER kan man søge!)

SALGSOPTION – Naboer kan udnytte salgsoption-muligheden og tvinge opstillerne til at købe en given ejendom (MEN, kun efter ejeren i forvejen har fået tilkendt et værditab på minimum 1%!)

Erstatning for værditab

Det er den særlige Taksationsmyndigheden der træffer afgørelse om værditabet. Denne vurdering kan IKKE ankes! Det er i øvrigt kun ejerne af energiparkernes naboejendomme der kan kompenseres, ikke lejere!

Under ‘Afgørelser’ på Taksationsmyndighedens hjemmeside kan man se at naboer på den samme vej ofte ikke behandles lige. Kigger man f.eks. under ‘Allerød Kommune – Widex (vindmøller)’ vil man se flere eksempler på at naboer der bor op og ned ad hinanden behandles vidt forskelligt, hvor nogle får flere hundrede tusinde kroner i erstatning, mens naboen får nul kroner.

Salgsoptionen

I 2020 blev VE-loven ændret og ændringerne indførte en ny såkaldt salgsoption.

Nogle af de nærmeste naboer til solcelle- og vindmølleparker fik fra 2020 mulighed for at fraflytte mod kompensation, men først efter at energiparkerne er blevet sat op. Dette kaldes en salgsoption. I tilfældet med område 37 er det kun få husstande der er omfattet af denne mulighed. Det er nemlig kun 5 husstande (alt. 2), der er beliggende indenfor 900 meter eller 1.110 meter der kan søge om salgsoptionen. Disse afstande er udregnet ud fra 6 gange vindmøllens samlede totalhøjde. Denne totalhøjde måles fra jorden (terrænet hvor vindmøllen bliver opstillet) til vingespidsen når den peger lodret opad).

Interesseorganisationen SHN Energi skriver på dennes hjemmeside om de generelle regler vedrørende salgsoptionen: Hvis man er nabo til en vindmølle indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde eller 200m til et større solcelleanlæg, har man normalt krav på erstatning, og VE-opstilleren har også pligt til at tilbyde opkøb af ejendommen – dog kun hvis man tilkendes mindst 1% i værditab af Taksationsmyndigheden. Det er frivilligt om man vil sælge ejendommen eller modtage den tilkendte værditabserstatning.

Ikke alle berørte naboer kompenseres!

Borgere der vil ansøge om erstatning for værditabet af deres ejendom som følge af opførelsen af solcelle- og vindmøller i deres nærhed, skal ansøge indenfor en 8 ugers periode efter at Energistyrelsen har afholdt et offentligt møde om projektet. Dette møde er endnu ikke afholdt.

At Taksationsmyndigheden tolker lovgivningen individuelt for den enkelte nabo, er tydeligt i en sag fra Asnæs, som TV 2 ØST har skrevet om (se artiklen fra 2011 HER!). To naboer som bor på hver sin side af en vej fik tilkendt 10% henholdsvis 0% som følge af Taksationsmyndighedens tolkning af reglerne. Det var tilsyneladende det faktum, at den ene nabo havde terassen vendt mod vindmøllerne og den anden væk fra vindmøllerne, der gjorde udslaget.

På Taksationsmyndighedens hjemmeside kan man se tidligere afgørelser fra borgeres ansøgninger om kompensation. Kigger man under Allerød Kommunes projekt for “Widex (vindmøller)”, kan man se at ejeren af ejendommen på Lyngevej 257 har fået 200.000 kroner i erstatning mens naboen i nummer 259 ikke har fået en eneste krone i erstatning. Og på Mosevang 1 har ejeren fået 100.000 kroner, mens ejeren i nummer 3 ikke har fået en krone.

Vindmøller afgiver mikro- og nanoplast under driften

Der er flere klima- og miljømæssige spørgsmål som trænger sig på når større og større vindmøller sættes op i Danmark, som et led i Regeringens plan om at firedoble kapaciteten fra VE-energiparker.

Et af spørgsmålene er hvor meget en vindmølle afgiver af BPA-holdigt mikro- og nanoplast. Der er sådan set ikke tvivl om vindmøller rent faktisk afgiver mikro- og nanoplast under driften, men spørgsmålet er hvor meget?

Se denne artikel fra Shetland News fra 22. december 2021, hvor fronten er trukket hårdt op: På den ene side påstår industrivenlige undersøgelser at der kun afgives 50 gram materiale mens modparten påstår at tallet er fra 62 kg og op til 100 kg per vindmølle af den størrelse.

DET ER EN FORSKEL PÅ 41 TUSIND PROCENT!!!

Udgangspunktet for beregningerne er en V117-4.2MW Vestas vindmølle med 117 meter i vingediameter. De foreslåede vindmøller i område 37 har en vingediameter på 162 meter (hver vinge er omkring 80 meter lang).

Der skal bruges cirka 10-20 tons epoxy til en vindmølle med en højde på 185 meter. 30-40% af epoxyen består af det meget giftige bisfenol A (BPA). Dvs. at der er i alt 3-8 tons BPA i en vindmølle på 185 meter. Dette er fakta der ikke bestrides af vindmølleindustrien og deres lobbyister!

Faktatjek forvirrer og dækker over den muligvis største miljøskandale i nyere tid!

Hvis Turbine Group (som har fremlagt rapporten om at vindmøller afgiver 62 kg mikro- og nanoplast) har ret i deres udregninger, så vil det svarer til at 1 tons BPA bliver spredt omkring Vrensted, vel at mærke HVERT ÅR, hvis område 35 og 37 begge vedtages.

Turbine Groups beregninger er baseret på undersøgelser lavet af Strathclyde University, Glasgow, Skotland.

Desværre har Strathclyde University fjernet deres undersøgelser (formentligt efter pres fra vindmølle-industrien). Heldigvis er undersøgelserne blevet gemt af Wayback Machine (“internettets huskemaskine”) .

Se et af de mange meget vildledende faktatjek her:

En af de vigtigste grunde til at faktatjek-virksomheder (såsom danske TjekDet) næsten altid er ude og støtte industrien med deres faktatjek, er at de netop modtager penge fra de samme organisationer og mennesker som er involveret i industrien, de såkaldte ‘globalister’.

TjekDet modtog det første år over en million i støtte fra staten, men er siden blevet såkaldt ‘uafhængig’ ved at hente pengene hos private og private virksomheder. Det var tidligere chefredaktør på Berlingske Tidende, Lisbeth Knudsen, der startede TjekDet op i Danmark. Hun er stadig bestyrelsesformand for TjekDet.

Det kan være svært at fordøje, men faktatjek bliver brugt til at holde Danmarks befolkning hen i uvidenhed, da faktatjekkene ofte citerer en eller flere lobbyister, som figurerer som såkaldte ‘eksperter’. Disse faktatjek bliver brugt til at skabe forvirring omkring undersøgelser som fx. Turbine Groups, så det vigtige budskab i undersøgelsen undergraves. I Turbine Group rapportens tilfælde er budskabet at vindmøllerne er den muligvis største miljøskandale i nyere tid!

OBS: TjekDet har ikke kørt historien om faktatjekket af Turbine Groups rapport (endnu, i hvert fald!)

Herunder kan du finde podcasten Vind-KRÆFT, hvori jeg interviewer de lokale byrådsmedlemmer om de planlagte solcelle- og vindenergiparker i Hjørring Kommune: