Trump til Zelenskyj: "Du gambler med tredje verdenskrig"

Pressen var tilstede under et møde i Det Ovale Kontor, hvor Ukraine’s præsident (en tidligere komiker og skuespiller) mødtes med USA’s præsident (der blev dollar-millionær som otte-årig!) og hans vicepræsident (en U.S. Marine Corps-veteran, venture capitalist og højreradikal senator fra Ohios rustbælte).

Dagens scene var i den grad sat til spilopper, men hvem skulle alligevel have troet at de tre mænd nærmest ville komme til at sidde og råbe af hinanden i et skænderi der kørte for åben skærm.

Det var Zelenskyjs kommentarer om, at USA i fremtiden vil komme til at føle følgerne af krigen i Ukraine.

Zelenskyj:

”First of all, during the war, everybody has problems. Even you.

But you have nice ocean. And don't feel now. But you will feel it in the future.”

Trump:

”Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. Because you're in no position to dictate that.

You're in no position to dictate what we're going to feel.”