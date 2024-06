Genève-turen viste at disinformationen nærmest er total

Sammen med Thomas Friis Bruun var jeg taget til Genève for at deltage i en protest mod WHOs vedtagelse af ændringer af det internationale (såkaldte) sundhedsregulativ.

Vi blev bogstavelig talt taget på sengen i noget der mest af alt minder om et kæmpe iscenesat teater, da WHO vedtog nogle ganske krasse ændringer af de sundhedsregler som Danmark tiltrådte i 2007 med Lars Løkke som sundhedsminister.

Læs disse par opslag hvis du ikke har fulgt med i mine erkendelser (husk at du altid kan bruge oversætter-funktionen, hvis engelsk ikke er din stærke side):

James Roguski er en af de få der giver os sandheden

James Roguski er en fantastisk ‘kritisk journalist/researcher’ som har brugt sit liv de sidste 2 år på at undersøge WHO og deres bestræbelser. Her er de tbedste af hans opslag:

Og her er det absolut bedste interview lavet siden WHOs beslutning i Genève, hvor James Corbett interviewer James Roguski:

Men ellers er der uhyggeligt langt mellem sandheds-snapsene og en overflod af misinformation.

Problemet er

At alle de toneangivende kanaler (undtagen James Roguski og James Corbett) spreder den information at weekenden var en succes og at det lykkes at presse WHO til at vedtage nogle udvandede ændringer til IHR aftalen.

I virkeligheden vedtog WHO nogle ændringer som har gjort IHR til en handelstraktat, hvor WHOs generalsekretær sidder som den magtfulde mellemmand mellem industrien og de 194 WHO medlemslande.

Tilmed fik WHO inkluderet termen “celle- og genbaseret terapi” som en del af de relevante måder at bekæmpe vacciner. Notér dig gerne at den mRNA-teknologi som Pfizers og Modernas COVID-19 vacciner anvender sig af, netop er genterapi.

Desuden fik man indført et nyt begreb “pandemic emergency” som gør generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i stand til at give sig selv den føromtalte magt ved simpelthen at erklære en “pandemi nødtilstand/pandemic emergency”.

Giv dem deres egen medicin!

Hvis de vilde erkendelser, som Thomas og jeg har gjort os, skal bruges til noget, så har vi altså brug for hjælp til at informationen kommer ud i verden. Vi bliver nemlig ignoreret til døde af disse alternative medier, sådan som vi også bliver det af mainstream medierne.

Og deres trolls er effektive. Så hvorfor ikke give dem noget af deres egen medicin?!

Derfor må du meget gerne deltage i at sprede informationen om disse erkendelser, ved at like, kommentere og dele ovenstående opslag.

Jeg inkluderer en lille instruktionsbog herunder, så du ikke er i tvivl om hvad du kan gøre:)

Facebook

De følgende Facebook-grupper, -sider og-profiler har været gode til at promovere Road to Geneva (#roadtogeneva) og The Geneva Project (#thegenevaproject), uden at informere om det ubehagelige resultat af WHOs møde i Genève.

Meryl Nass (den største misinformant siden d. 1. juni): https://www.facebook.com/meryl.nass

Dan Astin-Gregory (en af dem der præsenterede talerne på scenen i Genève): https://www.facebook.com/danjgregory

Free Humanity: https://www.facebook.com/wearefreehumanity

Together Declaration: https://www.facebook.com/TogetherDeclaration

YouTube

Der er en del Facebook videoer som omtaler “den succesfulde” protest, igen uden at informere og den kedelige sandhed omkring IHR ændringerne (amendments). På YouTube kan man oprette kommentarer og fx. linke til nogle af mine eller Roguskis opslag:

Alan Miller (som har gjort et stort stykke arbejde med at promovere eventet): https://www.youtube.com/live/MV4UtVVvQ3o?t=6237s

Action Suisse (en del af de organisationerne bag protesten): https://www.youtube.com/@ActionsSuisse/videos

Richard Vobes (Mikrofonholder for Dan Astin-Gregory og promoter af protesten): https://www.youtube.com/watch?v=psqbX_u8rws

Telegram

På Telegram er der hovedsageligt en Road to Geneva-gruppe hvor en masse information om protesten bliver delt:

Hvad kan du skrive af kommentarer?

Det foregår jo på engelsk, så her er et par forslag til hvad du kan skrive:

Why is it only James Roguski who informs about the extremely bad result from WHO’s meeting in Geneva? (og så vedlægge et link to hans artikel)

There is nothing to celebrate. WHO won again! (og evt. vedlægge link til en af James eller mine engelsk-sprogede artikler)

Why are you/they not informing about the sad consequences of WHO’s adoption of the new amendments, like gene-therapy being part of WHO’s pandemic response? (og evt. vedlægge link til en af mine engelsk-sprogede artikler)

Du er også velkommen til bare at lave dine egne generelle opslag om denne disinformation, med eller uden link til James og mine opslag.

etc…

Kommenter gerne alle andre steder hvor WHO og Geneva protesten bliver nævnt!

Især Del Bigtree og hans medie TheHighWire har været helt central i disinformationen. Kommenter overalt hvor de bliver nævnt!

Næste gang en ny mulighed for at skabe stor momentum, så vil de samme organisationer stikke alle de kæppe i hjulene som de kan! - Det er derfor deres tag på deres publikum skal stoppes.

Folk skal i hvert fald have muligheden for at forstå hvad disse organisationer gør ved fx. sådan en oplysningsmulighed som Genève-mødet var.