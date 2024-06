Min grundlovstale på Himmelbjerget 2024

I 2022 holdt jeg en grundlovstale på Himmelbjerget, det sted hvor min tipoldefar, Steen Steensen Blicher startede Himmelbjergfesterne i 1839, og som har stor symbolsk betydning for forståelsen af folkesjælen i Danmarks Riges Grundlov.

Talen blev optaget på hjemmesiden Danske Taler, og du kan gense min grundlovstale fra 2022 HER!

Men det huede ikke ‘etablissementet’, at Frihedslisten at jeg selv fik adgang til at fejre grundlovsdag sammen med andre - andre der evt. kunne komme til at lytte til vores budskaber.

Efter 2022 lavede Skov- og Naturstyrelsen nye regler som gjorde at det kun var Hotel Democracy og Konservative der i eftertiden har fået lov til at tale på Himmelbjerget på grundlovsdag.

Derfor er det ikke længere muligt for mig at holde en rigtig grundlovstale på Himmelbjerget. Og derfor har jeg benyttet muligheden til at konvertere mine svar - på Kjesten Johannsons rigtige gode spørgsmål grundlovsdag på Himmelbjerget - om til en grundlovstale.

Lyt til grundlovstalen som hermed udgives som en podcast.

Indhold: