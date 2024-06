Kort interview med Mogens Lykketoft, Grundlovsdag på Himmelbjerget

Mogens Lykketoft vil gerne holde en lang tale om Grundloven, men vil ikke deltage i debat om den!

Efter en meget lang grundlovstale på Himmelbjerget d. 5. juni 2024 havde Mogens Lykketoft stort set ingen vilje til at snakke med mig om Grundloven.

Det på trods af at han netop havde fået overrakt et eksemplar af en bog jeg selv har skrevet om netop Grundloven.

Lyt selv og gør din egen dom over demokratiet og de politikere, og forhenværende politikere som burde være gode eksponenter for netop demokratiet.

Jeg udleverede 175 eksemplarer af min bog Illusionen om Grundloven (se omtale af bogen HER!) den dag på Himmelbjerget. Jeg ville have at ‘værdigt trængende’ skulle kunne få et eksemplar af min bog om Grundloven. Det virker til at Mogens Lykketoft er i netop denne målgruppe, for han er ikke særlig interesseret i at kigge kritisk på Danmarks forfatningsmæssige tilstand.

Lykketoft var en del af den siddende regering da Folketinget udgav “Min Grundlov”

Mit spørgsmål til Lykketoft vedrører Folketingets udgivelse af “Min Grundlov” i 2001. I 1999 afsatte Folketinget nemlig 60 millioner kroner til “År 2000 Fonden”. Således beskrives Fonden i en artikel i Berlingske d. 9. juni 1999:

Fonden er etableret af Folketinget og indeholder i alt omkring 60 millioner. Pengene skal uddeles til projekter, der i forbindelse med årtusindskiftet kan skabe debat og forøge viden, indsigt og erkendelse for større eller mindre grupper i det danske samfund.

På daværende tidspunkt var Mogens Lykketoft finansminister i Poul Nyrup Rasmussens fjerde regering. I december 2000 blev han udenrigsminister indtil regeringen blev erstattet af Anders Fogh Rasmussens første regering.

Lykketoft var altså en del af den regering der fik afsat de 60 millioner kroner til År 2000 Fonden, hvor en del blev brugt til at udgive en grundlovsfortolkning kaldet “Min Grundlov”.

På Folketingets hjemmeside kan man derfor ikke finde Grundloven, men i stedet den fortolkning af Grundloven som Folketinget åbenbart mener er vigtigere end selve Grundloven. Se Min Grundlov på Folketingets hjemmeside HER! eller klik på billedet herunder.

I Min Grundlov erstatter Folketinget konsekvent “kongen” med “regeringen” hvilket gør Grundloven helt ulæselig.

Prøv selv at læse den rigtige Grundlov og lave denne ordombytning. Se den rigtige nugældende Grundlov af 5. juni 1953 HER! eller klik på billedet herunder.