Både Mary og Frederik er Young Global Leaders fra World Economic Forum, så de skal nok være globalisterne lydige.

Selvom magten formelt ligger hos regenten i Danmark, så er kong Frederik 10. ikke den der bestemmer alt, ligesom hans mor dronning Margrethe 2. ikke var den der bestemte alt i hendes regeringstid.

Den dybe stat har ikke lyst til at folket skal vide hvem der regerer dem, og derfor er dette maskespil ikke enkelt at gennemskue. Og så længe alle de hemmelige og semi-hemmelige organisationer ikke bliver debatteret offentligt af andre end os marginaliserede kommentatorer, så finder folket aldrig ud af hvem der regerer dem.

Men måden statskuppet blev gennemført i Danmark på, var via glücksborgernes magtovertagelse i 1863. Og det er også starten på den dybe stats komme i Danmark, for glücksborgerne har siden hjulpet bravt med til at bedrage befolkningen, blandt andet via det statskup der foregik over 175 år.

Tid til at afskaffe monarkiet og indføre en dansk lokalregering der får ordrene fra en overordnet verdensregering

Globalisterne som i mange år har styret dansk politik ved godt hvad deres mål er: En verdensregering (One World Government) i den nye verdensorden (New World Order). En verdensorden der bryder med den hidtidige unipolære verdensorden, hvor det var USA der dominerede. Den nye verdensorden er multipolær, hvor USA er en af flere blokke der kæmper om magten.

Så det vi ser nu, er en tålmodig, trinvis demontering af monarkiet. Den nye konge har fået frataget sin kabinetssekretær, som ellers traditionelt var den der ordnede regentens ærinder i statsrådet når nye love skulle (forhandles og) vedtages. Dette er mere end symbolsk og kan være med til at forklare dronning Margrethes bekymrede blik da hun rejste sig og forlod statsrådet d. 14. januar. Magtspillet i Danmark bliver endnu mere utydeligt nu hvor hofmarskallen også skal dække statsrådsmøderne.

Embedsmændene (tænk Barbara Bertelsen) får en endnu mere central rolle, da de ofte bliver mens politikerne kommer og går.

Risiko for at Danmark får en psykisk ødelagt konge

Ifølge en artikel i Altinget er kongehusets magt ved at blive kuppet. Jeg er faktisk ikke helt uenig, men Altinget og jeg er sikkert ret uenige i nøjagtigt hvem det er der kupper Kongehuset. Jeg er ikke i tvivl om at det er globalisterne, mens Altinget ifølge deres artikel fra i dag d. 29. januar 2024, tror at det er Mette Frederiksen der kupper magten.

Interessant er det også at se, at Justice for Pingo-kampagnen (som EkstraBladet bl.a. rapporterede om) ser ud til at have influeret Altinget til at skrive nedenstående i den nævnte artikel:

Udfordringen for en konge i det indskrænkede monarki er, at kongen ikke har den magtbasis at være valgt til sin stilling. Intet barn er fra fødselstidspunktet mere ufrit end en tronfølger i et arvekongerige. Det lever som en belejret i undtagelsestilstand. Et så ufrit, forudbestemt og fastlåst liv kunne formentlig under andre omstændigheder medføre, at myndighederne tvangsfjernede det ulykkelige barn fra dets hjem. Men en tronfølger har ikke de samme rettigheder som andre børn, selv om det hader den fremtid, det er tiltænkt. Dronning Margrethe fik en bedre opvækst end de fleste tronfølgere, fordi hun var lykkeligt uvidende om den skæbne, der ventede hende, indtil hun blev teenager. Frederik 10. har ikke været så heldig. Nogle børn bliver psykisk ødelagte af at opdage, at de i al fremtid kommer til at leve i et udstillingsbur. Hvor indespærret en nutidig tronfølgers liv er, fremgår af, at svipture til fremmede hovedstæder kan blive en belastning af kongehusets legitimitet.

Altinget får nærmest kuppet Justice for Pingo-kampagnen, men det må de for alt i verden gerne gøre, for danskerne skal have denne debat om kongehuset og om det er et demokrati værdig at have et kongehus. Og samtidig skal vi have grundlovsdebatten, for det er den der indsætter kongehuset på den særlige plads det indtager i Danmark.

Det kommende landsforræderi gennemføres bedst med en svag konge

Jeg snakkede i dag med Trine Pertou Mach, forsvarsordfører fra Enhedslisten, som kunne fortælle at lovarbejdet omkring afgivelse af suverænitet til USA via militærbaser i Danmark, sikkert først bliver præsenteret for Folketinget omkring sommerferien.

Det er ikke helt overraskende at lovvedtagelsen udskydes til senere, selvom jeg er overbevist om at amerikanerne (det er i virkeligheden globalisterne for der er ingen almindelige amerikanere der ved deres fulde fem har lyst til at okkupere Danmark) har travlt. Men udsættelsen giver mening, for det er netop det tidspunkt på året hvor Folketinget ofte vælger at gennemføre ’problematiske’ lovændringer. Alle skal jo på ferie lige efter, så man er sikker på at der ikke sker for mange skred i planen.

Så når man tager kabinetssekretæren fra Frederik, så kan man sikkert også lettere sovse ham ind i det landsforræderi som han bliver en del af, når han skal underskrive lovændringen til sommer, der indebærer en suverænitetsafgivelse ifølge grundlovens § 19.

Læs mere om landsforræderiet i det nedenstående tidligere opslag her på bloggen: