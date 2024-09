JUSTICE FOR PINGO! - Hvem tænker på hvordan Frederik har det?

Når kronprins Frederik transformerer til Kong Frederik X på søndag d. 14. januar 2024, så er der ikke mange der tænker over, hvor svært han har det:

Han har aldrig ønsket sig at være konge og ønsker det formentligt heller ikke nu.

Han overtager alt fra sin mor inklusiv den subtile korruption, der foregår i styringen af Danmark.

Frederik fik det først at vide den 28. december, at han skulle overtage tronen lidt over 2 uger senere, hvilket ikke giver meget plads til at forberede sit nye liv. (Se BT artikel HER!)

Han hader alt det officielle og det fokus han nu i højere grad vil blive centrum for.

Han har mere samvittighed end sin mor, og nu er han som øverstkommanderende for de væbnede styrker og den udøvende magt, tvunget til at acceptere og indtage sin rolle i det korrumperede system. (læs her hvordan USA planlægger baser i DK)

Han er tvunget til, indenfor de næste par måneder, at underskrive en lov, hvor han afgiver dansk suverænitet til USA i.f.m. de planlagte amerikanske baser. Derfor vil anklager om landsforræderi med en hvis sandsynlighed ramme ham på et senere tidspunkt, sammen med de involverede politikere og embedsmænd.

Han får en dronning ved sin side som elsker alt det globalistiske gejl (Mary er Young Global Leader-uddannet ved World Economic Forum), og som formentligt vil sætte sig hårdt igennem på tronen.

Hans tur til Mrs. Genoveva Casanovas lejlighed i Madrid gør det ikke lettere for ham at tackle alt det han nu skal igennem, både privat og officielt.

ER DER OVERHOVEDET RETFÆRDIGHED TIL FOR FREDERIK SOM DET MENNESKE HAN ER?

Han er uddannet ved frømandskorpset, hvor han blev døbt Pingo, og den rolle som en soldat der kæmper for sit land, er med al sandsynlighed noget, der passer ham meget bedre end at være konge. - Men det kan han ikke selv vælge!

Ville det ikke være mere retfærdigt at afskaffe kongehuset?

Deltag i markeringen “JUSTICE FOR PINGO” på søndag!

Vær med til at gøre opmærksom på uretfærdigheden ved at deltage i “Justice for Pingo”-markeringen på søndag under tronskifte-festlighederne på Christiansborg Slotsplads.

Vi mødes kl. 9-9:30 på kontoret på Lyngbyvej 56A, 2100 Kbh Ø, og drikker en kop kaffe og samler vores skilte. Vi tager derefter Metroen direkte fra Vibenshus Runddel-metrostation til Gammel Strand-metrostation og senest kl. 11:00 tager opstilling i nærheden af Rytterstatuen på Christiansborg Slotsplads med de medbragte skilte (se billede).

Programmet for tronskiftet starter kl. 13:35 hvor kronprinseparret kører fra Amalienborg til Christiansborg, hvor statsrådsmødet skal holdes kl. 14:00. På statsrådsmødet vil dronningen abdicere og Frederik vil blive Kong Frederik X. Kl. 15:00 vil statsministeren proklamere den nye konge for folket på balkonen på Christiansborg ud mod Slotspladsen.

Se selve programmet for tronskiftet her på Kongehusets hjemmeside!

Vær med til at markere uretfærdigheden og den subtile korruption i Kongeriget Danmark ved at deltage i markeringen “JUSTICE FOR PINGO” d. 14.januar:

Gå til Facebook event

Læs nedenstående tidligere opslag om den lov om amerikanske militærbaser i Danmark, som Kong Frederik 10. skal underskrive om føje tid: