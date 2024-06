Statsministeren har sat Danmark skakmat og kort efter ‘angribes’ hun på gaden

Den følgende artikel argumenterer for at den dybe stat (Deep state) - der styrer Danmark gennem politiske marionetter - selv har iværksat et angreb på statsminister Mette Frederiksen.

Det sker kort efter at Mette Frederiksen har sat Danmark politisk og militært skakmat, og gjort det muligt for Ruslands præsident Putin at true Danmark med et muligt fremtidigt atomangreb.

False flag = Statens egne agenter der iværksætter fingerede overfald

Jeg har tidligere dokumenteret, hvorfor jeg mener, at J.B.S. Estrup i 1885 deltog i et false flag-attentat, som fik hårde, nærmest umenneskelige, konsekvenser for den danske befolkning. Du kan læse om det i nedenstående tidligere opslag her på min nyhedsblog:

Estrup - Danmarks mest forhadte statsminister gennem tiderne!

Der er nok ingen tvivl om, at der aldrig har været en mere forhadt statsminister gennem danmarkshistorien end J.B.S. Estrup.

Er man til det konspiratoriske, så er Attentatet på Estrup et studie værd. Estrup udsættes for et attentat, som bliver banebrydende for ham og for Christian 9., og for at de to regerer i mange år derefter, i en slags magtsymbiose mellem adel og kongehus.

Selv historikerne er ikke i tvivl om, at Danmark ikke var et demokrati under Den Gennemsete Grundlovs aktive periode (1866-1915). Det var en tilbagegang til en slags konge- og adelsvælde.

Se her hvad Wikipedia skriver om Attentatforsøget på Estrup.

Wikipedia opslaget om Estrup fortæller ganske interessante detaljer om attentatforsøget på Estrup udført af den unge Typograf Julius Rasmussen, der efter pågribelsen begår ‘selvmord’ i fængslet.

Læg især mærke til at den unge attentatmand begår ‘selvmord’ i fængslet, noget som også overgår andre forbrydere, fx. den pædofile Jeffrey Epstein, der ellers potentielt kunne have afsløret pædofili blandt amerikanske (tidligere) præsidenter, Bill Gates og en lang række af andre globalister!

Var Mette Frederiksens ‘overfald’ iscenesat?

Det er muligt, at jeg tager fejl. Dels fordi tilfældigheder opstår og dels fordi jeg tror, at der er mange mennesker i Danmark, der har enorme negative følelser, når det kommer til statsminister Mette Frederiksen. Og derfor er der sikkert også mange, som i et svagt øjeblik kunne komme til at skubbe lidt til en så forhadt person.

Min hypotese er, at Mette Frederiksen er blevet udsat for et fingeret overfald, hvor det på forhånd er aftalt mellem ‘den dybe stat’ og overfaldsmanden, at han skulle skubbe Mette Frederiksen under et ‘tilfældigt’ møde på gaden i København.

I så fald er overfaldet en konspiration, som jeg også mener, at det var i Estrups tilfælde. Mette Frederiksen - og dermed også Deep state - får automatisk en lang række fordele ud af overfaldet:

Hun får (via mediernes væg-til-væg-dækning) befolkningens sympati. Det vil positivt påvirke Socialdemokraternes EU-valg d. 9. juni (overfaldet skete d. 7. juni). Nye love, reguleringer og restriktioner kan lettere iværksættes, som det også var tilfældet med Estrup. Fokus fjernes fra en statsminister, der netop har tilladt at dansk doneret militærmateriel bliver brugt mod Rusland, hvilket ifølge Ruslands nuklear-doktrin gør Danmark til et legitimt mål for Ruslands atomarsenal (forklaring følger herunder).

Vidner så et skub - ikke et slag!

Ifølge to vidner til episoden var der tale om et skub og ikke et slag. Det var ikke en gang et skub, der væltede statsministeren. Her er hvad TV 2 skriver om episoden på deres hjemmeside:

Øjenvidner så mand skubbe til Mette Frederiksen To øjenvidner fortæller B.T., at de overværede en mand give statsminister Mette Frederiksen (S) et kraftigt skub fredag aften. Det skete, da de så statsministeren komme gående fra Nørreport på vej i retning mod Strøget i København. - Der kom en mand forbi i den modsatte retning, og han gav hende et hårdt skub på skulderen, så hun væltede til siden, fortæller henholdsvis 18- og 17-årige Marie Adrian og Anna Ravn til mediet. Oplysningerne er ikke bekræftet af Statsministeriet. Indtil videre har det lydt fra ministeriet, at statsministeren blev slået af en mand. Statsministeriet har ikke villet sætte ord på Mette Frederiksens tilstand efter episoden, ud over at hun er "chokeret over hændelsen". Øjenvidnerne fortæller B.T., at skubbet næsten var ved at vælte Mette Frederiksen omkuld, men at hun ikke røg "i jorden". Københavns Politi har bekræftet, at sagen bliver efterforsket, og at en mand er blevet anholdt. Ifølge øjenvidnerne blev der ikke udvekslet ord mellem statsministeren og overfaldsmanden. Statsministeren satte sig efterfølgende ved et bord på en cafe i nærheden, fortæller de til B.T. De to øjenvidner beskriver overfaldsmanden som høj, meget slank og med forholdsvist langt og mellemblond hår.

Selvom vidnerne klart omtaler ‘et skub’ så omtaler den øvrige presse det som ‘et slag’.

På trods af de forholdsvise milde omstændigheder har formand for EU-kommisionen, Ursula von der Leyen, allerede ilet pressekampagnen til hjælp, med at fortælle hvor chokeret hun er. ‘Kondolationer’ gennem pressen er også kommet fra formanden for EU-Parlamentet og formanden for Det Europæiske Råd, samt Sveriges statsminister, Letlands præsident og Finlands, Grækenlands og Tjekkiets premierministre.

Desuden har Troels Lund Poulsen og Morten Messerschmidt givet interviews til TV 2 på baggrund af episoden. Også folketingets formand Søren Gade har udtalt sig til pressen om overfaldet. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har på Instagram udtrykt sig således: “Chokeret og vred over, at statsministeren er blevet slået”.

Historien er på alverdens forsider

Der er altså en massiv pressekampagne i gang, som skal sikre, at alle i Danmark, Europa og resten af verden, bliver fortalt, hvor farligt det er at være en dansk statsminister. Resultatet er en enorm sympati for en dansk statsminister, som netop for nyligt har skubbet Danmark ud i en potentiel atomkrig med Rusland, hvilket jeg vender tilbage til.

Se historierne her: Sky News, BBC, CNN, franske Le Monde, og tyske Bild.

Man skal ikke være særlig konspiratorisk tænkende for at gennemskue, at nogle af ‘deep states’ vigtigste marionetter deltager i hylekoret og får lidt sympati-point ind på deres konto. Hylekoret består først og fremmest af repræsentanter for Folketinget, EU og Østersø-regionen (Sverige, Letland, Finland og til og med den belarussiske oppositionsleder og menneskeretsaktivist SvetlanaTikhanovskaj.

Danmark er på vej ind i en atom-krig med Rusland!

Danske F16 fly blev i august 2023 doneret til Ukraine, som man kan læse på Forsvarets hjemmeside. Flyene skulle hjælpe Ukraine med at forsvare sig i mod Ruslands angreb på landet.

For for mindre end 2 uger siden gik Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i pressen, hvor han opfordrede EU-landene til at ophæve deres forbud mod at Ukraine må bruge doneret materiel til at ramme mål indenfor Ruslands territorie.

Mette Frederiksen var en af de første regeringschefer til at komme med denne ubetingede indrømmelse, således at dansk-donerede F16 fly kan bruges til at ramme mål i Rusland.

Det til trods for at Ruslands ambassadør i Danmark har advaret om at “Det vil få uhyrlige konsekvenser”, se evt. denne artikel fra 29. maj 2024 på TV 2s hjemmeside.

Men selvom TV2 citerer Ruslands ambassadør, glemmer de helt at citere ham for hvad han egentlig udtrykker bekymring om: Nemlig at Danmark risikerer en direkte atom-konfrontation med Rusland.

I stedet at dansk presse forklarer danskerne alvorligheden bag Mette Frederiksens indrømmelse til Ukraine, så kan man d. 4. juni læse i ‘deep state’-mediet Tjek Det at Rusland forsøger at påvirke dansk presse via en omfattende informationskampagne kaldet “Operation overload”.

Men er der belæg for den russiske ambassadørs bekymring for Danmark? Ja, desværre! For Danmarks F-16 fly kan potentielt bruges i et atom-angreb på Rusland, da den let kan udstyres med missiler med atom-sprænghoveder.

Men da Rusland ikke kan se forskel på et fly med eller uden atom-sprænghoveder, kan Rusland blive tvunget via sit

Men hvad er Ruslands nukleare doktrin? Det kan du læse i det amerikanske analyseinstitut Center for Strategic and International Studies CSIS's rapport om emnet, som jeg herunder har medtaget et uddrag af:

Som man kan læse i ovenstående, så SKAL Ruslands militærledelse, som følge af doktrinet, agere resolut på angreb af potentielt eksistenstruende karakter, inkl. når Rusland bliver angrebet med konventionelle (ikke-nukleare) våben. Dvs. at Rusland sagtens kan agere med både taktiske og strategiske (langtrækkende) atom-våben på et langtrækkende angreb ind i Rusland, uanset om der bliver brugt atom-sprænghoveder.

Danmark, Holland og USA deltager i en såkaldt luftrums-koalition i.f.m. doneret luftvåbensmateriel til Ukraine.

Danmark og Holland har nu tilladt at deres F-16 fly bruges til at angribe mål i Rusland. Men USA har ikke givet denne tilladelse. Jeg gentager og sætter ordene i versaler for at understrege alvoren: USA HAR IKKE GIVET TILLADELSE TIL AT UKRAINE ANVENDER AMERIKANSKE VÅBEN TIL AT ANGRIBE MÅL I RUSLAND!

Dermed kan en gentagelse af Første- og Anden Verdenskrig være på trapperne: En ‘verdenskrig’ som USA deltager i, men som fortrinsvist bliver udkæmpet i Europa! USA har i hvert fald indtil nu undgået at det kunne komme til en total atomkrig mellem USA og Rusland, hvilket ville betyde en udryddelse af store dele af verdens befolkning.

Uanset hvilke trin Rusland måtte overveje på nuværende tidspunkt, så ligger følgende fast:

Mette Frederiksen har givet Rusland en anledning til at ramme Danmark med atomvåben

Rusland har ikke militær kapacitet til at erobre et antal lande i Europa. I 2022 havde Rusland kun halvdelen af det militærbudget som de tre Nato-lande Storbritannien, Tyskland og Frankrig havde tilsammen.

Danmark er i en såkaldt forsvarsalliance med disse tre europæiske lande. Alliancen kaldes Nato.

Danmark har ikke selv nogle atomvåben og er derfor afhængig af de store Nato-lande, som fx. de tre nævnte og USA.

Mette F. har netop sat Danmark SKAKMAT som suveræn nation

Mette Frederiksen har sat Danmark politiske og militært skakmat. Det er muligt at hun hele tiden har kalkuleret med dette scenarie, da hun i december lod udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen underskrive en aftale med USA om, at amerikanerne kan oprette tre amerikansk suveræne baser på flyvestationerne i Skrydstrup, Karup og Aalborg.

Imens har USA behændigt undgået den direkte konfrontation med Rusland, så kampen kan udkæmpes mellem Ukraine og Rusland, og mellem Nato og Rusland, og ja, sørgeligt nok også mellem Danmark og Rusland. USA har nemlig IKKE tilladt Ukraine at bruge amerikanske våben mod mål i Rusland!

Du kan læse mere om Ruslands forholdsvist begrænsede militærbudget, og om de planlagte amerikanske militærbaser i nedenstående tidligere opslag her på min nyhedsblog:

Hvis du er enig i nogle af ovenstående pointer, så må du meget gerne dele denne artikel.

Hvis du deler den overalt på sociale medier, hvor overfaldet på Mette Frederiksen omtales, så vil flere danskere kunne forholde sig til det bedrag de udsættes for, bl.a. if.t. krigen i Ukraine.

Del på Facebook, Twitter/X, Instagram eller LinkedIn

Har du en profil på følgende sociale medier må du meget gerne like, kommentere og dele nedenstående opslag:

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Ron2iPnw58tzeMmCbEXJbEHoqzPWU4c2gt3cNf5T4V6yDxsYCCa1sPzG89rBVKX1l&id=100065259406931

Twitter/X: https://x.com/FBlicher/status/1799366273018593468

Instagram:

fblicher A post shared by @fblicher

LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/flemming-blicher-150950248_er-fredagens-overfald-p%C3%A5-mette-frederiksen-activity-7205132356452552705-POwz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop