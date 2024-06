5/20 Oplæsning af bogen 'Illusionen om Grundloven'

Dagens oplæsning er fra bogen Illusionen om Grundloven, side 32 til 35, det afsnit der handler om Grundlovsændringen i 1866 - Den Gennemsete Grundlov.

Estrup - Danmarks mest forhadte statsminister gennem tiderne!

Der er nok ingen tvivl om at der ikke nogensinde har været en mere forhadt statsminister gennem danmarkshistorien end J.B.S. Estrup.

Er man til det konspiratoriske, så er Attentatet på Estrup et studie værd. Estrup udsættes for et attentat, som bliver banebrydende for ham og for kong Christian 9., og for at de to regerer i mange år derefter, i en slags magtsymbiose mellem adel og kongehus.

Selv historikerne er ikke i tvivl om at Danmark ikke var et demokrati under Den Gennemsete Grundlovs aktive periode (1866-1915). Det var en tilbagegang til en slags konge- og adelsvælde.

Se her hvad Wikipedia skriver om Attentatforsøget på Estrup.

Wikipedia opslaget om Estrup fortæller ganske interessante detaljer om attentatforsøget på Estrup udført af den unge Typograf Julius Rasmussen, der efter pågribelsen begår ‘selvmord’ i fængslet.

Læg især mærke til at den unge attentatmand begår ‘selvmord’ i fængslet!

For at få den fulde glæde af dette afsnit, skal man især kende forhistorien fra de to foregående afsnit, som er gengivet herunder: