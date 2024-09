3/20 Oplæsning af bogen 'Illusionen om Grundloven'

Kongen vedbliver med at kalde Helstatsforfatningens vedtagelse for et statskup, mens han bliver rådgivet af sin finansminister, indenrigsminister, ja, selv premierminister (statsminister) til at vedtage den som en nødlov, hvilket i sig selv er en tilsidesættelse af Grundloven og dermed et statskup. (Affotografering af Rigsarkivets samling af statsrådets forhandlinger i 1854)

På hjemmesiden “Danmarkshistorien.dk” (som Aarhus Universitet står bag) kan du læse om selve Helstatsforfatningen fra 1855. Men ifølge Folketinget sker der ikke en ændring af Grundloven i 1855!

Folketinget lyver!

Ændringerne af Grundloven i 1855 og 1863 har ifølge Folketinget aldrig fundet sted!

Folketinget skriver på sin hjemmeside med overskriften “Grundlovens og folkestyrets udvikling” at der kun er blevet foretaget 4 ændringer af Grundloven. Derved forsøger Folketinget at få det til at se ud som om, at ændringerne af Grundloven i 1855 og 1863 aldrig har fundet sted, eller at disse såkaldte forfatninger ikke har inkluderet ændringer af Grundloven fra 1849, hvilket er usandt.

Man kan se af “Grundlovsbestemmelse af 29. August 1855” at der med denne såkaldte “Grundlovsbestelmmelse” sker indskrænkelser af Grundloven fra 1849:

Og eftersom at Helstatsforfatningen bliver vedtaget udenom Rigsdagen, så er der med denne grundlovsændring tale om et dobbelt statskup.

Man kan finde affotograferinger af “Grundlovsbestemmelse af 29. August 1855 om Indskrænkning af Grundloven af 5te Juni 1849” på det Kongelige Bibliotek HER!

