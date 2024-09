Hvorfor har statsminister Mette Frederiksen positioneret Danmark i en hovedrolle i.f.t at få fremprovokeret en krig med Rusland?

Flyeren OPROP, fra september 2024, er et nødråb til den danske befolkning om at tage den geopolitiske situation seriøst og ikke bare lade politikerne og nyhedsmedierne styre begivenhederne. Disse politikere og medier er (sammen med NATO-allierede) i gang med at fremprovokere krig med Rusland, en mulig Tredje Verdenskrig.

Politikerne og nyhedsmedierne var nøjagtigt lige så store forrædere, overfor den danske befolkning, lige inden Anden Verdenskrig blev udløst, og inden Danmark blev besat af Nazi-Tyskland. Det kom som en overraskelse både blandt politikere og presse, at Danmark d. 9. april blev besat af Hitlers tropper. Derefter blev ‘samarbejdspolitikken’ iværksat og Danmark blev en nazi-kollaboratør, et land der samarbejdede med Nazi-Tysklands diktator Adolf Hitler (se faktalink HER!).

Hvad betyder “OPROP”?

”OPROP” er et tysk-dansk-norsk fejlsammensat ord. Det blev formentligt endeligt sammensat af selveste Nazi-Tysklands fascistiske og nationalsocialistiske diktator Adolf Hitler på baggrund af den tyske Flyvergeneral Leonard Kaupisch’ udkast. Ordet blev brugt som overskrift i den tyske besættelsesmagts flyveblade, som blev nedkastet over Danmark under den tyske invasion d. 9. april 1940. Se Wikipedia opslag “OPROP” HER!

Flyvebladets uomtvistelige budskab sammenfattes i dets sidste linje:

”For Landets Sikkerhed mot engelske Overgrep sørger fra nu af den tyske Hær og Flaate”

Det nazistiske propaganda-apparats fremgangsmåde fremgår tydeligt: Danskerne skal overbevises om tyskerne har et ædelt motiv, nemlig at beskytte danskerne!

Sammenlignes med situationen i Danmark i dag, så bruger statsminister Mette Frederiksen samme fascistisk-inspirerede propagandametoder:

“For Danmarks sikkerhed mod at Rusland erobrer hele Europa (og Danmark!) bliver vi nødt til at give alt hvad vi har til Ukraines lokale krig mod Rusland. Også selvom det er med til at fremprovokere Tredje Verdenskrig.

Historiens fascistiske vingesus er skræmmende nærværende i Danmark i dag og befolkningen er lige så lamslået og paralyseret, som i 1940 lige inden Anden Verdenskrig for alvor brød ud i lys lue.

OPROP flyeren fra september 2024 er ikke fascistisk propaganda. Ordet “OPROP” bliver i stedet brugt som blikfang og til at gøre opmærksom på at fascismen lever i bedste velgående i Danmark i dag, selvom politikerne og nyhedsmedierne undgår at omtale det.

Fascisme betyder kort fortalt at den politiske magt og magten over økonomien og erhvervslivet er samlet det samme sted.

Hvorfor krig?

Det er vigtigt at stille spørgsmålet om hvorfor politikere og medier dog skulle være med til at fremprovokere krig med Rusland? Hvad får de dog ud af det?

Det er vigtigt at forstå at Danmark siden Anden Verdenskrig er blevet en nikkedukke-nation, som på det udenrigspolitiske område er i lommen på USA. Ingen politikere eller meningsdannere tør for alvor udfordre vores alliance med USA og NATO, da dette ville medføre en hård udskamning og en forkortelse af vedkommendes politiske eller erhvervsmæssige karriere.

USA har siden Anden Verdenskrig haft overherredømmet over især den Vestlige Verden, og efter Sovjetunionens opløsning, også over store dele af resten af Verden. Men USA’s magtposition er nu udfordret af BRICS-landene. BRICS-samarbejdet ledes af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika men mange flere lande er netop nu på vej ind i det udvidede BRICS+ samarbejde.

USA’s position er truet. Og samtidigt er USA’s økonomi stærkt truet af et kollaps. Men krige er desværre godt for økonomien og det er et godt værktøj til at styre hvad befolkningen skal synes om deres magthavere.

Det er derfor Mette Frederiksen og alle de andre politikere udpeger Ruslands præsident, Vladimir Putin, som den nye Hitler, som skal bekæmpes med alle midler. Der er nok ingen tvivl om at Putin ikke har danske interesser med i hans politik, så ingen grund til at forherlige Putins politiske motiver. Der er dog grund til at forstå hvorfor Putin er engageret i krig i Ukraine. Det er nemlig i virkeligheden USA der fører en såkaldt ‘proxy-krig’ i Ukraine. Det kan man læse om i det et tidligere nyhedsbrev, som er linket til herunder:

Fordi USA har haft denne enorme magt over dansk udenrigspolitik, som de har haft siden Anden Verdenskrig, er der ikke nogen politikere der tør at udfordret dette amerikanske hegemoni. Danske politikere er blevet USA’s nikkedukker, for ellers har de ikke en chance i politik. Det er derfor danskerne ikke længere kan stole på politikerne og på det politiske system som har overtaget magten i Danmark.

Pressen burde være fri og uafhængig og skrive om dette. Men det gør den ikke fordi at (næsten) alle medier i Danmark er statsunderstøttede og risikerer at miste deres understøttelse, hvis de går for meget imod systemet.

Nu er USA tvunget til konstant at føre krig for at holde deres økonomi i gang og for at holde den amerikanske befolknings opmærksomhed beskæftiget med noget andet end at det amerikanske imperium er ved at implodere. Det er derfor at USA’s magthavere konstant søger at udfordre Rusland, inden BRICS-landene er blevet for stærke, og det er netop derfor USA har sørget for at føre krig mod Rusland i Ukraine. Og USA vil selvfølgelig have alle NATO-landene involveret i denne krig, så illusionen om at det amerikanske imperium lever videre kan fortsætte.

USA styrer dansk politik udenom dagspressen, så det ikke ser så korrupt ud. Derfor bruger USA såkaldte tænketanke som The Trilateral Commission som redskaber til at styre dansk politik. Det var blandt andet på grund af denne tænketank, at jeg tidligere på året forudså hvem der med al sandsynlighed bliver Danmarks næste statsminister, se nedenstående tidligere nuhedsbrev:

Hvad skal danskerne gøre?

Vi skal først og fremmest have sandhederne frem på bordet, så vi kan undgå at være med til at fremprovokere Tredje Verdenskrig.

Dernæst skal vi have frigjort os af den politiske og forfatningsmæssige blindgyde som landet er havnet i.

Det positive er at denne frigørelsesproces også foregår i andre lande og der derfor vil være en større international synergi, der kan være med til at stoppe Verdens nuværende vanvidsræs mod en Tredje Verdenskrig.

Du kan hjælpe med! Du bliver nødt til at sætte dig ind i de konflikter ude i Verden som p.t. er med til at styre Danmark. Krigen i Ukraine er helt central for det der foregår på verdensplan. Hvis ikke du forstår hvordan denne krig er opstået helt tilbage fra den Orange Revolution i 2004 og over Majdan-revolutionen i 2014, så kan du ikke yde politikerne og den korrumperede presse nogen reel intellektuel modstand.

Hvis du forstår hvordan Ukraine er kommet i den ulykkelige situation, som landet p.t. er i, så har du mulighed for at formidle budskabet videre, så vi sammen kan kæmpe for et frit Danmark, der er uafhængigt af store imperier, og som samarbejder med andre fredselskende lande. Og som nævnt, så foregår denne proces også i andre lande. Selv i USA er der et kæmpe opgør på vej, men det får ikke den rette omtale i medierne, fordi de stadig er i lommen på de magthavere som styrer denne gamle Verden, og som ikke vil have transformationen til en ny friere Verden. Det er de samme magthavere som forsøger at få deres egen nye Verdensorden implementeret. De kalder den New World Order, hvilket selvfølgelig bliver slået hen som en konspirationsteori, så de kan sikre at du kigger den anden vej, mens vanviddet fortsætter.

Sandheden skal nok vinde før eller siden. Hjælp med til at få den frem i lyset!