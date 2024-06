WHO Pandemitraktat I lidt over 2 år har WHO været i gang med at få medlemslandenes kragtæer på en pandemitraktat, som giver WHO endnu mere magt over medlemslandene. Ifølge James Roguski er det ikke så meget et spørgsmål om suverænitet, som det er et økonomispørgsmål. Han mener at der i virkeligheden er tale om en handelsaftale, hvor WHO bliver dem der bes…