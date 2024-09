Tak til alle jer der har støttet projektet med at forudbestille en bog til politikerne inde på hoppeborgen. Nu er vi endelig i mål.

For en fire-fem dage siden var der kun forudbestilt til omkring 50 politikere, men så kom der et rykind af donationer, og i går skete det lille ‘mirakel’.

‘Peter’ toppede det sidste stykke vej med en donation der gør, at der nu er forudbestilt en bog til alle 179 folketingspolitikere. Jeg tror minsandten også at der er råd til at hver af departementscheferne, inklusiv Barbara, kan få hver deres bog:-D

Singing “We are the 99 %” (Flemming og Simon foran Hoppeborgen)

Bogen er vigtig fordi den er baseret på fakta og indtil videre har jeg ikke fået væsentlig kritik af indholdet, heller ikke fra de historikere som jeg har delt den med på Aarhus Universitet.

Med denne ganske letlæste bog, i forhold til det noget større værk ‘Illusionen om Danmark’, så levnes der ikke mange smuthuller for hoppeborgens levebrødsfolk at gemme sig i.

Jeg har jo tidligere leveret 179 bøger af den nævnte ‘Illusionen om Danmark’, og det var sådan set Jan E. Jørgensen der kom med det mest detaljerede feedback da han skrev følgende til mig:

Kære Flemming Tak for din bog. Den har du brugt mange timer på, men jeg kommer ikke til at læse den. Jeg gav den en chance og slog tilfældigt op – på side 217. Her omtaler du en tidligere borgmester fra Københavns Kommune fra de Radikale ved navn Ole Bondam. Han heder Klaus. Når du end ikke gider bruge tid på at skrive folks navne korrekt, så må jeg indrømme, at jeg tvivler på, at resten af din bog er gennemresearchet. Men tak alligevel. Og hav en god dag. BH Jan E. Jørgensen

Jan er både Folketingsmedlem og så sidder han i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Et byråd der i øvrigt er ledet af en borgmester som er far til en dreng i min datters klasse.

Det er nok tvivlsomt om Jan virkelig kun lige læste side 217, men hans svar kan også læses sådan at han netop forsøger at undslå sig fra at have fået al den information, som han har siddet med i hånden. Jeg tror ikke den holder i folkets højesteret, når vi en dag får et retssystem der er ‘for folket og af folket’.

Jeg skal nok lave en video inde fra Christiansborg når jeg aflevere de fint indpakkede bøger til betjentene derinde, som så lægger dem i politikernes dueslag. Det kan jo være at jeg støder på en eller flere af politikerne personligt og får en snak med dem (inden jeg kun kan se deres r@v for skosåler;).

