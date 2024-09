Hjælp din folketingspolitiker til større indsigt for 100 kr.

Nu er første oplag på 300 stk. af Illusionen om Grundloven næsten brugt op, og det er tid for mig at bestille andet oplag. Der er stadig 179 folketingsmedlemmer der endnu ikke har fået et eksemplar.

Overfør 100 kr. så netop din ‘favorit’ i Folketinget får sig en bog!

Hjælp med at det sker ved at forudbestille et eksemplar for 100 kr. pr. stk. pr. folketingsmedlem. Du må gerne bestille flere eksemplarer ved fx. at betale 200, 300, eller 500 kr, eller mere.

MobilePay: 53891307

Kontooverførsel til min konto i Skjern Bank: 7780-0006001242

Så snart der er forudbestilt 100 stk. så garanterer jeg at alle 179 dolketingsmedlemmer får hver deres eksemplar, ligesom med Illusionen om Danmark Del 1.

Jeg kommer til at lave en video inde fra folketingsteateret når jeg afleverer bøgerne.

Der er stadig et par håndfulde tilbage af første oplag

Du kan stadig nå at få et eksemplar af første oplag, da jeg har omkring 35-40 stk. tilbage. Du kan finde oplysninger om at bestille til dig selv ved at trykke på knappen herunder:

Køb bogen til dig selv HER!