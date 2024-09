Ny kampagne mod globalisterne: De amerikanske militærbaser i Jylland skal stoppes!

Ny kampagne gør det lettere at stoppe globalisternes planer med Danmark

Problemet med afgivelsen af suverænitet til amerikanerne er muligvis lettere at vække danskerne med end corona-pandemien, Ukraine-krigen og Israel-Palæstina-konflikten lagt sammen. Det beror på dig, for der er netop landet en appelsin i din turban:

Der er intet virus-hokus pokus involveret!

Det er ikke en krig langt væk som folk ikke forstår!

Du risikerer ikke at blive kaldt en anti-semit!

Der bliver trykt flyers/flyveblade som kan gives til politikere, embedsfolk og til pressen, samt husstandsomdeles til befolkningen:

Flyers/flyveblade er ikke færdige endnu, da borgerforslaget først skal godkendes.

Tiden er knap: Måske højst 2 måneder før loven er vedtaget!

Regeringens tidsplan:

21. december 2023: Løkke og Blinken underskrev aftalen.

Januar-februar 2024 (estimeret): Lovforslaget skal gennem høring og 3 behandlinger i Folketinget.

Ultimo februar 2024 (estimeret): Aftalen iværksættes ved at danskerne sender en note fra den danske regering til den amerikanske.

Alle kræfter skal derfor sættes ind på at få vækket danskerne, særskilt politikerne, embedsmændene og pressen!

Skriv til flemming@de3fiktioner.dk for at få tilsendt flyers (500 stk./250 kr. ell. 1000 stk./400 kr. inkl. forsendelse). Se betalingsmuligheder længere ned.

Bestil “Illusionen om Grundloven” til en af de 179 folketingspolitikere for 100 kr.

Der er indtil videre forudbestilt bøger til lidt over 50 folketingspolitikere, og tak for det til jer der allerede har bestilt bøger til dem.

Du kan betale 100 kr. for hver bog du bestiller, så sørger jeg for at pakke den fint ind og aflevere den i folketingspolitikernes dueslag på Christiansborg.

Så snart der er bestilt over 100 stk. vil jeg påtage mig at sørge for at de resterende politikere også får en bog.

Betalingsmuligheder:

Mobilepay: 53891307

Kontooverførsel: 7780-0006001242

Se blog-opslaget med dybdegående analyse af US-baserne:

