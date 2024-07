Putin hævder at missilsystemet på Bornholm muligvis vil være en permanent amerikansk missilbase

EkstraBladet brugte d. 28. juni en historie fra Ritzau om Putins påstande om melledistanceraketter udstationeret på Bornholm under en nylig øvelse. Se artiklen HER!

Dagen efter afviser Forsvarsministeriet påstandene via en ny Ritzau-artikel i EkstraBladet.

Men afvisningen kommer ikke fra Forsvarsministeriets top, og er ikke en 100% direkte afvisning. Artiklen bruger nemlig en ‘ekspert’ Anders Puck Nielsen, en militæranalytiker fra Forsvarsakademiet.

Det er interessant at Anders Puck Nielsens tidligere chef, i 2022 udtalte sig om at Danmark kunne ønske sig Tomahawk missilerne, som en del af den saltvandsindsprøjtning på 18 milliarder der dengang blev bevilget.

Det rejser derfor også spørgsmålet: - Har Danmark købt Tomahawk missilerne af USA?

Er der noget om snakken?

Se denne udsendelse fra amerikanske Judge Napolitano, hvor han interviewer Matthew Hoh, der tidligere har været ansat i det amerikanske udenrigsministerium, og er uddannet Kaptajn i det amerikanske Marinekorps. Klik herunder eller på linket HER!

Til forsvarsministeren: Er der Tomahawk missiler i Danmark?

Jeg undersøger sagen med henblik på at stille spørgsmålet skriftligt til forsvarsminister Troels Lund Poulsen: Er der p.t. opsat Tomahawk missiler på dansk territorie?

Hjælp gerne med at samle fakta og links til at skrive et sådant brev til forsvarsministeren, ved at dele din information i kommentarfeltet her på min Substack-kanal eller ved at sende den via e-mail til flemming@de3fiktioner.dk.



Links:

Professor fra Københavns Universitet i Altinget om missiler, Bornholm og Rusland:

https://samf.ku.dk/presse/kronikker-og-debat/2024/fra-ferieoe-til-missil-oe-bornholm-skal-vaere-med-til-at-sikre-natos-dominans-i-oestersoeen/

Det amerikanske transportfly C-17 Globemaster: https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III

Artikel d. 16. juni 2024 på TV2 Bornholms hjemmeside om Nato-øvelsen Baltops:

https://www.tv2bornholm.dk/?newsID=265917

Artikel d. 20. juni 2024 på TV2 Bornholm om afslutningen på Baltops:

https://www.tv2bornholm.dk/artikel/nato-oevelse-i-oestersoeen-naar-sin-ende

Tidligere artikler her på kanalen: