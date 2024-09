Norsk historiker fik abdikationserklæringen udleveret - ved en fejl?

Det var den norske historiker Dag Trygsland Hoelseth, der fik erklæringen udleveret af Statsministeriet. Der er muligvis sket som følge af en fejl i Statsministeriet.

Tidligere har mange andre forsøgt at få udleveret dokumentet, men er ikke lykkes med det. Men nu ligger det altså på Dag Trygsland Hoelseths Blog.

Men hvorfor skulle dokumentet dog være hemmeligt?

Dokumentet er ret specielt idet Danmark ikke har oplevet en abdikation siden 1146, hvor det var kong Erik Lam, der abdicerede på grund af sygdom.

Rigsarkivet skriver på deres Facebook side d. 19. januar at de har modtaget abdikationserklæringen. Samtidig med at de viser et billede af konvolutten erklæringen var indpakket i, fortæller de at dokumentet skal ind i Danmarks hukommelse, men lover samtidigt at det først bliver offentliggjort om 100 år, fordi at sådan er reglerne for dokumenter, der har at gøre med Kongehuset.

Men hvorfor skal sådanne dokumenter holdes hemmelige?

Hvorfor kan man ikke af dansk Lovtidende følge med i hvem der er regent i Danmark, eller hvordan han er blevet det? På Lovtidende offentliggør man ellers alle de andre dokumenter der har med lovstaten at gøre, så det er et underligt hemmelighedskræmmeri vores stat og Kongehus bedriver.

Danmark kan næppe kaldes et demokrati med sådan en praksis, medmindre demokrati opfattes som “folk-at-styre” og ikke den gængse opfattelse “at-folket-styrer”. Se Folketingets egen hjemmeside HER!

Se i øvrigt dette Facebook opslag som jeg selv lagde op på Facebook d. 24. maj 2023.

Gik du glip af de tidligere opslag fra min nyhedsblog om kongehuset, så kan du finde dem herunder: