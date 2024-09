Debatten om at være forberedt på fremtiden

Fra hamsterhjulsøkonomi til frihedsøkonomi

Hvordan slipper jeg fri af hamsterhjulet?

Hvordan skaber jeg indtægter og livsgrundlag?

Hvordan overlever jeg rent økonomisk, hvis der kommer et ‘economical reset’ inden udgangen af 2025?

Det er oplægget i den første af de kommende månedlige zoom-møder om FREMTIDEN! Alle betalende medlemmer her på min nyhedskanal inviteres til at deltage i dette zoom-møde, hvor vi skal tale om hvordan man forbereder sig til fremtiden.

Det bliver snart mainstream at preppe!

I Sverige har preppingen især taget fart siden en minister og forsvarschef stod frem og erklærede at svenskerne skulle forberede sig til krig.

Selv rundt omkring i frokoststuerne i Danmark tales der om at have et lager klar, hvis nu der skulle ske noget alvorligt!!! Det er ved at blive mainstream at preppe!

Men hvordan?

Det er fint nok, hvis man tilhører den del af befolkningen som har fattet at globalisterne for længst har overtaget den subtile styring af danske såvel som udenlandske politikere. Og at globalisterne i øvrigt er klar til at ofre alle verdens befolkninger for deres egen Agenda 2030.

Men hvad skal man gøre med den viden? Hvordan sikrer man sig overfor de store forandringer som verden står overfor? Hvordan kommer man i gang?

I en verden hvor pengene styrer det hele, har de fleste svært ved at undvære den månedlige lønseddel fra arbejdsgiveren. I langt de fleste tilfælde er arbejdsgiveren enten en offentlig eller en stor international virksomhed. Og i begge de nævnte virksomhedsformer, så arbejder de med at hjælpe globalisternes agenda på plads.

Det er lidt ligesom at grave sin egen grav!

Mød Lene - en af dem der har taget springet!

På onsdagens (10. april 2024) zoom-møde kan du møde Lene Høffner, der bestemt ikke hører til blandt de sarteste mennesker i Danmark!

Lene tog sine opsparede midler og lavede sig et helt nyt liv. Hør med på onsdag for at høre Lene selv fortælle om sit valg.

Nyt månedligt zoom-møde for betalende medlemmer

Jeg har besluttet at lave et zoom-møde for de over 50 betalende medlemmer her på min Substack-kanal “Illusionen om Danmark”.

Dem som har valgt at være betalende medlemmer her på bloggen, er også dem der mener at der er værdi i at lytte til de ord jeg har ytret offentligt i over 4 år, og de medfølgende aktiviteter jeg har sat og sætter i gang. Så den tillid vil jeg gerne honorere, ved at facilitere denne vigtige debat om hvordan vi skal klare os, når/hvis “Schwabberen” får ret.

Er du ikke betalende medlem endnu, så kan du blive det nu. Du kan vælge at betale 55 kr. månedligt, eller 525 kr. årligt. Skulle du være så fattig at du umuligt kan betale det beløb, men føler at du har behov for at være med på zoom-møderne, så forærer jeg dig de næste 3 måneders betalt medlemskab gratis. Blot send mig en e-mail med lidt information om din situation på flemming@de3fiktioner.dk.

Tryk på knappen for at blive betalende medlem!

Første zoom-møde på onsdag 10/4 kl. 16-17

Aftenen forinden sender jeg et zoom-link ud til alle de betalende medlemmer, som så får mulighed for at deltage i zoom-mødet om onsdagen.

ZOOM MØDE FOR ALLE BETALENDE MEDLEMMER Onsdag d. 10. april Kl. 16-17 Zoom-link bliver sendt ud til alle betalende medlemmer tirsdag aften!

Mødet bliver optaget på video, men vil kun blive delt med de andre betalende medlemmer, og vil ikke blive lagt offentligt ud på nettet.

Husk at du altid kan lave et alias-navn når du er logget ind på zoom-mødet og undlade at bruge video, så du på den måde kan bevare fuld anonymitet, hvis du har behov for det.