Tur rundt i Danmark med FRITÆNKERNE

PLAN FOR TUREN:

9/4 Ringsted kl. 16-18 i Kulturhuset, Søgade 2.

10/4 Svendborg kl. 19-21:30, Vester Skole, Gydelbjergsvej 31.

11/4 Nykøbing Falster kl. 16-18, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing (mød også medforfatter Lene Bang)

12/4 Esbjerg kl. 17-19, Danmarksgade 26B

13/4 Silkeborg, kl. 15-18, Linåvej 56

14/4 Aalborg kl. 10-12 Biblioteket i Rendsborggade (mød også medforfatter Andrei Fencker)

14/4 Ebeltoft kl. 15-17, foreningen Grobund, Kaarsbergsvej 2. https://www.grobund.org/



(der bliver mulighed for at nogle af medforfatterne også dukker op de forskellige steder. Lene Bang deltager eksempelvis i Nykøbing Falster:)

PROGRAM (ca. 2 timer):

Præsentation af bogen Fritænkerne

Pause

Kort præsentation og debat omkring de planlagte amerikanske baser

(Flemming vil have flyers med omkring militærbaserne. Det er derfor muligt at få udleveret flyers i pausen og efter præsentationerne)

Fritænkerne er en bog skrevet af 12 forskellige forfattere. Der kom over 500 deltagere da bogen Fritænkerne blev lanceret i Hellerup d. 9. marts, hvilket var et helt overvældende fremmøde. Tak til alle der deltog og var med til at skabe en fantastisk fest.

Men det var ikke alle der havde mulighed for at komme til København for at deltage i en boglancering, så derfor kommer vi rundt i landet for at fortælle om bogen. Flemming får muligvis selskab af en eller flere af de andre forfattere til de forskellige præsentationer rundt omkring i Danmark.

OBS: Jeg beklager den sene udmelding om danmarksturen her på nyhedsbloggen, men jeg har haft lidt udfordringer med at arrangere turen, dels har jeg selv været for sløv og dels har jeg haft svært ved at finde lokaler.

Jeg håber at se rigtig mange på denne tur rundt i landet.

