Mette Frederiksen forsøger at inddrage Danmark i en krig med Rusland

Der er kun én måde at tolke Mette Frederiksens udmelding om at Ukraine godt må bruge danske våben i krigen mod Rusland: Nemlig at komme tættere på en krig med Rusland. Udmeldingen kan læses i en artikel på DR onsdag d. 29. maj, (læs artiklen HER!).

Hendes melding kom kort efter at Frankrigs Præsident, Emmanuel Macron, og den tyske kansler Olaf Scholz, på pressemøder samstemmende havde givet med den samme udmelding.

Danmark er en del af NATO, hvor USA er langt den største militære bidragsyder, og USA er også det land som nærmest suverænt dikterer NATOs beslutninger. NATO styres de facto fra Pentagon, det amerikanske militære hovedkvarter, der fysisk ligger på den anden side af Potomac-floden, kun et par lange stenkast fra Det Hvide Hus, Capitol Hill og resten af Washington D.C.

Mette Fredriksens udmelding skal derfor ses i lyset af at hun åbenbart føler at hun står godt gemt i skyggerne bag den stærke Pentagon. Med andre ord, så regner hun givetvis med at Pentagon til enhver tid vil sende det amerikanske militær ud for at forsvare Danmark og danske interesser, hvis Rusland skulle finde på at rette sin aggressivitet mod Danmark.

Men hvordan fungerer beslutningsgangen i Pentagon? Hvem styrer Pentagon og hvordan styres det?

Det har den undersøgende journalist Annie Jacobsen svarene på.

DARPA er kernen i det amerikanske militær og styres af militærindustrien

I en præsentation i Californien i 2015 forklarede den undersøgende journalist Annie Jacobsen, hvordan DARPA er Pentagons hjerne, og hvordan denne hjerne styres af militærindustrien, og ikke af folkevalgte kræfter.

Annie Jacobsen er en Pulitzer prisvindende undersøgende journalist, som har forsket i det militær-industrielle kompleks.

Se den nedenstående 1 time lange video, for at forstå hvordan også Danmark nu er i kløerne på militærindustriens kræfter (se link HER!):

Herunder kan du se de tidligere opslag her på min nyhedsblog om de planlagte militærbaser i Danmark: