Ole Dammegård om "Olof Palme-mordet" - Del 2

Palme-mordet er mere aktuelt end nogensinde

I 1986 bliver Sveriges statsminster Olof Palme brutalt skudt ned på gaden i Stockholm, på vej hjem efter en biograf-tur med sin kone. Sverige går i chok og det samme gør resten af verden. Men det gør svensk politi også - dog nok af andre årsager end resten af offentligheden.

I de mange år der efterfølger mordet forsøger svensk politi med alle midler ikke at opklare mordet. Hvorfor vil politiet ikke opklare verdens største og dyreste mord-efterforskning?

Og hvorfor har mordet tilsyneladende noget at gøre med Olof Palmes forbindelser ud i verden til ANC i Sydafrika, til Gorbatjov i Sovjetunionen, og i det hele taget til andre ikke-vestlige regimer som Cuba, Nicaragua og Iran? Han havde planlagt et statsbesøg i Moskva, som kunne havde løsrevet Danmark og Norge fra Nato via oprettelsen af et neutralt og atomvåbenfrit Skandinavien.

Sverige er på nuværende tidspunkt (2024), blandt andet ifølge en forsvarschef og to svenske ministre, i gang med at forberede sig til krig. Og det er netop Rusland (tidligere Sovjetunionen) der anses for at blive den kommende modstander i den forudsete krig.

Det er netop denne specielle nordisk-geopolitiske situation, der gør Palme-mordet mere aktuelt end nogensinde. Hvis man forstår kræfterne bag Palme-mordet, så har man også mulighed for at forstå hvorfor amerikanerne har planlagt 40 nye militære baser i de nordiske lande indenfor de seneste 3 år.

