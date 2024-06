Ole Dammegaard: En videoanalyse af Børsen-branden

Børsen er et af Danmarks vigtigste vartegn for erhverv, handel, udveksling af varer, tjenesteydelser og penge. Børsen blev opført i 1620'erne som handelsbygning af Christian IV og fungerede helt op i 1800-tallet som varebørs. Frem til 1974 rummede bygningen Københavns Fondsbørs. I dag er bygningen ejet af Dansk Erhverv og fungerer som kontorbygning og hovedkvarter for en af landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

Nogle pointer omkring branden:

Notre Dame-branden fandt sted d. 15. april 2019, næsten akkurat samme dag fem år tidligere.

Børsen-branden fandt sted d. 16. april 2024 på den netop abdicerede dronnings 84 års fødselsdag.

Et dragespir der brænder og falder minder om noget fra Johannes Åbenbaring i biblen.

Branden havde bestemt ikke noget normalt forløb. Branden udviklede sig ALT for voldsomt og alt for hurtigt: https://www.dr.dk/nyheder/indland/der-er-noget-ved-boersen-brand-der-ikke-giver-mening-garvet-brandekspert

Brian Mikkelsen, Dansk Erhvervs CEO som ejer bygningen. Han er tidligere minister og fremstilles i DR dokumentar om branden som en kæmpe HELT. Men hvorfor virkede han så glad i dokumentaren? Burde han ikke være mere ked af det? Og hvorfor er journalisten også meget smilende?

Hvorfor fik Brian Mikkelsen CEO posten i 'den gyldne svingdør'? Hvad gjorde at han gjorde sig fortjent til en sådan central direktørstilling?

Børsen ligger på Slotsholmen ved siden af Christiansborg. For ca. 850 år siden fik Pavens udsending, biskob Absalon, rettigheder af paven til at bebygge øen og han byggede Christiansborg slot (muligvis er øen skabt som et landindvindingsområder/landfill, altså ikke oprindelig en ø - dvs. maritim lov).

DR dokumentaren om Børsen viser hvordan de faktisk nærmest havde planlagt at der skulle komme en brand. De manglede kun en dags arbejde fra at havde dokumenteret hele bygningen, inkl. dragespiret! https://www.dr.dk/drtv/se/boersen-_-danmarkshistorie-i-flammer_452055

