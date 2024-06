Lad mig starte med at antage en pragmatisk tilgang til ‘konspirationen’

Hvis der er en global elite som bevidst styrer verden mod den delvise undergang som The Great Reset tilsyneladende (eller muligvis) vil indebære for det meste af verdens befolkning; så må der jo være nogle beviser der understøtter denne konspiration, ikke sandt?!

- Med nærværende opslag vil jeg undersøge den absolutte top i denne såkaldte magtpyramide.

Lad mig derfor være så pragmatisk som muligt og forsøge at finde mulige indicier (beviser) på at det er tilfældet, altså at der foreligger en del åbenlyse indicier som sandsynliggør at der foreligger en konspiration.

Når jeg går den vej i dette nyhedsopslag, så er det umuligt ikke at oplyse om kernen i ‘konspirations-fortællingen’, nemlig The Great Reset.

The Great Reset ER en konspiration - Ikke konspirationsteori

Når man ytrer sig om The Great Reset, fx. på sociale medier, så tror folk straks at det må være en konspirationsteoretiker der ytrer sig, og derfor er de på forhånd programmeret til at være skeptiske.

På trods af danskernes store skepsis overfor regeringen, politikerne i Folketinget, og ikke mindst EU, så er danskerne ofte meget mere skeptiske overfor folk der ytrer sig om Bill Gates, Rothschild-familien, Klaus Schwab (grundlæggeren af World Economic Forum, WEF) og ikke mindst The Great Reset. Det bør undre enhver at det er sådan fat, for The Great Reset er ikke nogle lufttomme fantasier udtænkt af kreative konspirationsteoretikere.

The Great Reset har i mange år været et begreb brugt af en meget magtfuld elite. Men i juni 2020 blev det klart bevist at det ikke er fantasi, idet Klaus Schwab udgav bogen “COVID-19 - The Great Reset” hvori han netop fortæller hvordan han tror at The Great Reset vil udfolde sig.

Kort fortalt, så beskriver Klaus Schwab i bogen, at kort efter coronapandemien vil der komme et økonomisk ‘reset’, altså en form for nulstilling af samfundsøkonomien. Efter denne nulstilling vil en del andre nulstillinger og mikro- og makro-trends udfolde sig.

Så The Great Reset er ikke en konspirationsteori, det er snarere en vaskeægte konspiration, og i bedste tilfælde bare en våd drøm af en af denne verdens største teknokrater og hans allierede. Hvis det sidste er tilfældet, så er det værd at notere sig at kong Frederik 10. og dronning Mary begge har fulgt et uddannelsesforløb under WEF, og er blevet en slags missionærer for WEFs helt åbenlyse forsøg på at påvirke verdens gang i den nærmest sekt-agtige teknokratiske retning.

World Economic Forum er fuldt ud afklaret om aktivt at bruge den magt organisationen har

Hvis du klikker HER på dette link kan man finde Klaus Schwabs åbningstale ved WEFs årlige møde i 2020 i Davos, Schweiz. To og et halvt minut inde i talen får han blandt andet sagt, at “forandringer ikke bare er noget der sker, men forandringer kan formes af “os” idet han hentyder til folkene der repræsenterer hans egen organisation WEF, og især dem der har fulgt Young Global Leaders-programmet og det verdensomspændende, men mindre prestigefulde, Global Shapers-program.

Det kan virke harmløst, for hvilken international organisation kunne dog ikke hævde at den var ude i det samme ærinde, nemlig at påvirke verden i en vis retning? Men WEF har altså uddannet over 1400 Young Global Leaders (YGL) igennem de sidste 3-4 årtier, heriblandt en stor del af verdens ledere. Hvert år udnævnes omkring 100 nye YGL’er, i WEFs program for ledere som blandt andet har sværget at de vil fremme det offentlige-private samarbejde, det der på engelsk benævnes Public Private Partnership (PPP), et begreb som Mette Frederiksen i øvrigt har fremhævet i flere af sine nytårstaler. Kong Frederik 10. hans kone, Dronning Mary (se side 3 i 2013-listen over YGL’ere deltagere HER) er uddannet YGL’ere i henholdsvis 2003 og 2012, omtrent samme tid som YGL’ere fra de andre nordiske kongehuse også deltog i programmet. Andre danske YGL’ere er Bjørn Lomborg (2002), Ida Auken (2013) og tidligere minister Lea Wermelin (2021) for at nævne nogle få. I udlandet er det for eksempel politikere som Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel og ikke mindst Vladimir Putin, der vælges til programmet. Putin blev dog pillet af WEFs hjemmeside i 2022 da Rusland gik i krig mod Ukraine på trods af at Putin holdte en 40 minutter lang ‘special address’ ved WEFs årlige møde i Davos året før; Se Putins 2021-tale HER. Også Leonardo di Caprio, Elon Musk og Donald Trumps datter Ivanka Trump er YGL’ere.

Kong Frederik 10. og dronning Mary er begge Young Global Leaders (YGL) og dermed tæt affilieret med WEF.

Der kan ikke herske tvivl om at Klaus Schwab mener det seriøst når han omtaler The Great Reset, altså en global nulstilling, som et ønsket mål for hans organisation. I denne podcast der blev lagt på WEFs hjemmeside ifm. lanceringen af “COVID-19 - The Great Reset” kan man høre Dr. Schwab og Prince Charles/king Charles III (7 minutter inde i podcasten) diskutere ønsket om en total nulstilling af verden. Der er altså tale om at den kommende konge af Storbritannien aktivt deltager i publiceringen af “The Great Reset”. Du kan også lytte direkte til podcasten på Soundcloud herunder og blandt andet høre hvordan hele verden skal “Build Back Better”, et begreb som i øvrigt blev gentaget i et væk af alverdens medier i måneder efter lancering af The Great Reset:

Men WEF er kun globalisternes forkontor

Uanset hvor meget magt man måtte tillægge WEF og Klaus Schwab, så er WEF kun det synlige, velpolerede og glitrende forkontor. Et sted i skyggerne bagved WEF står dem der besidder den egentlige magt i verden. Man fristes til at sige at ‘nu bliver teknokratiet for alvor religiøst!’

På åbningsdagen for WEFs årlige møde i Davos i 2024 sendte Pave Frans sine velsignelser til WEFs drøftelser og til alle deltagerne på mødet. Se Pavens tale til WEF HER!

Blandt de mange ellers fine floskler om ‘fred og autenticitet’ så er budskabet tydeligt: WEF har pavens velsignelser til at arbejde henimod The Great Reset.

I den sammenhæng er det vigtigt at forstå at Pavestaten er styret af en særlig magtfuld munkelignende orden som kaldes Jesuiterordenen. Denne kontroversielle og meget katolsk-militante orden ledes af en såkaldt Superior General, der ifølge Reuters nyhedsbureau bærer øgenavnet “The Black Pope”.

Forholdet mellem Den Sorte Pave og Den Hvide Pave (ham man normalt referer til som ‘pave’ men som ‘tilfældigvis’ for nærværende også er jesuit), og hvilken magt disse to overhoveder og deres organisationer har, kan du læse mere om i de nedenstående tidligere nyhedsopslag her fra kanalen:

I de ovenstående opslag kan man læse om hvordan Pavestaten velsigner (og uddelegerer magt til) Storbritanniens kongehus (og derigennem også de andre europæiske kongehuse der har en stærk affilliation med det britiske), samt Washington D.C. Det er vigtigt at forstå at der er vigtige grunde til at Vatikanet, City of London og Washington D.C. er suveræne byer (dvs. har særlige rettigheder) som adskiller sig fra den jurisdiktionen der ellers er i de lande disse suveræne byer tilsyneladende er beliggende i. Således er Vatikanet ikke en del af Italien; City of London er separat fra Storbritannien med deres egen Lord Mayor og Washington D.C. har en helt særlig stilling som suveræn bystat i USA.

Det er svært at bevise hvem der er øverst i verdens magtpyramide. Men en ledetråd må bestemt være, at dem der har ressourcerne til at trække i trådene, uden at behøve at træde frem i verdens rampelys, må have en helt exceptionel magt. Den evne og magt har den person som kaldes Den Grå Pave.

Pepe Orsini er det nuværende overhoved for Orsini-familien. Ifølge Orsini-familiens egen familiestamtræ, så nedstammer Orsini’erne fra Maximus-klanen, der er en familie som kan spore sine aner tilbage til det antikke Roms magtfulde kejsere og senatorer. Heriblandt Julius Cæsar og Kejser Augustus.

Det er meget svært at finde informationer på internettet om Orsini-familien på trods af at de er en af verdens rigeste og mest magtfulde familier. Pepe Orsini er den nuværende repræsentant for de 13 blodlinje-familier, der alle stammer fra det antikke Roms magtfulde politikere, kaldet senatorer. Siden antikkens Rom har disse familier formået at være den grå skygge bag magtudøvelsen i Europa og med tiden, resten af verden.

Ifølge Wikipedia har Orsini-familien produceret mange paver og kardinaler i den katolske kirke:

Paver fra Orsini-familier

Pope Celestine III (Giacinto Bobone, created cardinal in 1144)

Pope Nicholas III (Giovanni Gaetano Orsini, created cardinal in 1244)

Pope Benedict XIII (Pietro Francesco Orsini, created cardinal in 1672)

Kardinaler fra Orsini-familien

Pietro Orsini (1181), Matteo Rubeo Orsini (1262). Latino Malabranca Orsini O.P. (1278), Giordano Orsini (1278), Napoleone Orsini (1288), Francesco Napoleone Orsini (1295), Matteo Orsini O.P. (1327), Rinaldo Orsini (1350), Giacomo Orsini (1371), Poncello Orsini (1378), Tommaso Orsini (1382/1385), Giordano Orsini (1405), Latino di Carlo Orsini (1448), Cosma Orsini O.S.B. (1480), Giovanni Battista Orsini (1483), Franciotto Orsini (1517), Flavio Orsini (1565), Alessandro Orsini (1615), Virginio Orsini (1641), Domenico Orsini d'Aragona (1743)

Alene dette faktum at én familie er i stand til at få valgt og indsat så mange paver og kardinaler gennem tiderne, gør det mere end sandsynligt, at familien altid har haft en særlig magt og har en vedblivende hang til at efterstræbe denne magt.

Siden 1700-tallet har mange af de hemmelige og semi-hemmelige loger og selskaber, herunder de op mod 6 millioner frimurere, overtaget magten via det edderkoppespind de har spændt ud over hele verden. Det har så tilsyneladende markeret en tid, hvor Orsini-familien (og andre såkaldte blodlinje-familier) bevidst har trådt tilbage fra offentlighedens søgelys, og forsøgt at kontrollere verden via disse hemmelige loger og selskaber, og ikke mindst Jesuitterordenen.

Men Orsini-familien er bare en af mange adelsfamilier med rødder i Italien der iværksætter det største af de omtalte hemmelige selskaber, nemlig det som kaldes ‘Illuminati’ og som stiftes i Bayern i det sydlige Tyskland i 1776. Se Wikipedia-opslag om Illuminati HER!

Men selvom Wikipedia anerkender Illuminati som en konspiration (ikke konspirationsteori!), så afviser Wikipedia blankt, at der i dag skulle eksistere en hemmelig Illuminati-orden, endsige at den skulle have nogen som helst nævneværdig magt, se uddrag fra Wikipedias ‘Illuminati’-opslag herunder:

Modern Illuminati Several recent and present-day fraternal orders claim to be descended from the original Bavarian Illuminati and openly use the name "Illuminati". Some of these groups use a variation on the name "The Illuminati Order" in the name of their own organisations, while others, such as Ordo Templi Orientis, have Epopt or Perfect Pontiff of the Illuminati as a grade within their organisation's degree structure. However, there is no evidence that these present-day groups have any real connection to the historic order. They have not amassed significant political power or influence and most, rather than trying to remain secret, promote unsubstantiated links to the Bavarian Illuminati as a means of attracting membership.

Wikipedia kalder det konspirationsteori at tale om at en hemmelig Illuminati-orden stadig eksisterer den dag i dag. Det er muligt at konspiratorerne er gået væk fra at bruge betegnelsen Illuminati (hvilket Wikipedia på sin vis selv modsiger i artiklen), men der er masser af indicier på, at der foregår i hvert fald én konspiration specifikt vedrørende det omtalte The Great Reset.

De 13 blodlinje-familier/den sorte adel

Men Orsini er bare en af mange pavelige blodlinje-familier. Andre familier typisk inkluderet i denne såkaldte ‘sorte adel’ inkluderer Borgia, Farnese, Aldobrandini, Este/Guelph, Colonna, Massimo, Ruspoli, Pallavicini, Theodoli, Sacchetti, Borghese og ikke mindst Medici-familien fra Firenze, som er kendt for at have sponsoreret Leonardo da Vinci (OBS: han var ikke en pave;).

Det var for eksempel Borgia-familien der stod bag dannelsen af jesuitterordenen i tiden efter reformationen. Reformationen i 1517 var selvfølgelig katastrofal for pavestatens magt og dermed for denne sorte adel, som udgjorde de pavelige blodlinjer. Den første Superior General for jesuitterne, Ignatius Loyola, var den katolske kirkes stærkeste kort i pavestatens modreformation. Jesuitterordenen blev stiftet i 1534 mindre end 20 år efter Martin Luther slog sine 95 teser op på døren til Wittenberg Slotskirke og havde først og fremmest det formål at styrke modreformationen.

Siden har jesuitterne udført det beskidte arbejde for den sorte adel, på engelsk Black Nobility. Officielt foregår jesuitternes arbejde for den katolske kirke, men indvidede jesuitter ved godt at Den Grå Pave, for tiden Pepe Orsini, er deres øverste foresatte, og at han trumfer både deres egen Superior General og Den Hvide Pave.

Flere blodlinje-familier kan spore deres aner lige så langt tilbage som Orsini, men særligt fælles for dem er deres evner til at få deres egne valgt som paver og kardinaler.

Siden 1700-tallets oplysningstid, hvor de hemmeliger selskaber, loger og især frimurerne blomstrer (med blodlinjerne som primære bagmænd) ser det dog ud til at disse blodlinje-familier har trukket sig tilbage fra verdensscenen, men stadig virker by-proxy bagom andre tilsyneladende meget magtfulde familier såsom Rothschilds, Rockefeller, Warburg, Schiffs, Morgan, Astor, Goldman, Sachs, Lehman, Harriman, Carnegie, Vanderbilt, DuPont, Schwab, Oppenheimer, Schröder, Mellon, Bush, Waldorf, Kennedy, svenske Wallenberg (som jeg selv har arbejdet for via min ansættelse hos teleselskabet Ericsson), Gambinos, Columbos og Lucchese.

Jesuitterne og det svenske kongehus - og det danske

Et af de meget tydelige eksempler på at blodlinje-familierne trak sig tilbage efter oplysningstiden, men stadig trækker i trådene, er det svenske kongehus.

Den svenske kongefamilie tilhører Bernadotte højadelsslægten. Men når det svenske kongehus tildeler en ordensudmærkelse til enten deres egen familie eller udenlandske statsoverhoveder eller kongefamilier, så tildeler de en Serafimer-orden, hvormed vedkommende bliver ridder af Serafimer-ordenen.

Denne Serafimer-orden har det jesuittiske ‘IHS’-logo i midten af medaljen/ordenen. Ingen kan eller vil forklare hvorfor - det er der bare.

Serafimer-ordenen har kun to grader: Ridder af Serafimer-ordenen og ordenskæden. Kong Frederik X. fik ordenskæden på førstedagen af hans statsbesøg i Sverige i maj 2024.

Den 6. maj påbegyndte det danske kongepar sit første statsbesøg overhovedet. Det foregik i Stockholm hvor den svenske kongefamilie tog imod.

Velkomsten. Kong Frederik X og den svenske konge med hver deres Serafimer-orden. Frederiks har lyseblå baggrund og den svenske konges har mørkeblå baggrund.

Som noget af det første bliver der udvekslet medaljer og ordenener. På kongehuset hjemmesiden kan man fra d. 6. maj 2024 læse det følgende:

H.M. Kongen er i dag blevet tildelt Serafimerordenens kæde. Kongen har siden 1993 været Ridder af Serafimerordenen. H.M. Dronningen blev under ordensudvekslingen udnævnt til Ridder af Serafimerordenen. I anledning af statsbesøget har Kongen udnævnt H.K.H. Prins Daniel af Sverige til Ridder af Elefantordenen. H.M. Kongen af Sverige, H.M. Dronningen af Sverige og H.K.H. Kronprinsesse Victoria af Sverige er alle Riddere af Elefantordenen. Derudover er Sveriges Konge også Storkommandør af Dannebrogordenen. Derudover modtog en række repræsentanter for regeringen og embedsværket samt en række af Hoffets ansatte ligeledes en dekorering.

Billede af dronning Mary og kong Frederik X inden kongen modtager Serafimer-ordenskæden og dronningne bliver gjort til ridder af Serafimer-ordenen.

Ved gallamiddagen om aftenen på førstedagen for statsbesøget kan man se at kong Frederik X. har fået sin Serafimer-ordenskæde om halsen, og dronning Mary bærer sin Serafimer-orden under venstre bryst:

På trods af jesuitterordenens kontroversielle karakter, har det svenske kongehus ingen skrupler over at gå med jesuitternes ‘IHS’-logo, ej heller har det danske kongehus skrupler over at modtage disse ordener.

Der er desuden heller ingen der rigtig bider mærke i hvad ordenerne betyder, for alle er forblændede af hvor hyggeligt der er med kongehus, statsbesøg, gallamiddage og ordener fra svundne tider. Spørgsmålet er om det er svundne tider og om Den Grå Pave i virkeligheden er en af de mest magtfulde mennesker på jorden, uden at nogen rigtigt lægger mærke til det? Ja, altså lige udover dig og mig og en meget lille del af befolkningen;-)