Hemmeligheden om hvem der står bag Rothschild, BlackRock og Vanguard?

Hvem støtter begge sider i det amerikanske præsidentvalg?

Kan du besvare ovenstående spørgsmål, så kan du også besvare spørgsmålet om hvem der står bag den dybe stat, og bag den jødiske og krypto-jødiske bankelite, som styrer begivenhederne.

VIGTIG VIDEO! Herunder er den video jeg mener du skal se for at forstå, hvem der står bag Rothschild, zionisterne, Israel, BlackRock, Vanguard und so weiter:

Har du hørt om The Black Pope?

Det har du i hvert fald nu. Jesuitordenens overhoved har fået øgenavnet The Black Pope, fordi han står i den mørke skygge bag overhovedet for den katolske kirke, Pave Frans, som i den forbindelse også kaldes for The White Pope.

Den som i dag besidder embedet som ‘den sorte pave’ er Father Arturo Sosa Abascal fra Venezuela, der har den officielle titel Superior General. Det er ikke tilfældigt at titlen klinger militært, da jesuitordenen er Den katolske kirkes militære arm.

Den rigtige pave, eller den hvide pave, er, Pave Frans fra Argentina, hvor han tidligere har været leder af jesuitterordenen der. Han er nemlig også jesuit.

Det er meget interessant hvordan informationer om jesuitterordenen bliver censureret, selv i et ‘alternativt’ forum som Alex Jones. Se fx. videoen herunder hvor Alex Jones modtager et opkald som overrumpler Alex under et program. Personen i opkaldet begynder at remse alle mulige ting op om jesuitterne, hvilket får talk-show værten til at gå i forsvar for jesuitterne, som han ikke mener kan lastes for denne “New World Order” konspiration, som er i gang:

Men er dronning Margrethe 2. en jesuit?

Danmarks netop afgåede dronning Margrethe 2., poserer på billederne herunder med sine kronjuveler. Det pudsige i den forbindelse er at hun også har en jesuit-lignende medalje på. Medaljen har jesuitternes ordenstegn i midten.

Men hvorfor skulle dronning Margrethe 2. dog posere med en jesuit-medalje sammen med kronjuvelerne? Jeg har spurgt kongehuset om medaljen, men endnu ikke fået svar. Opslaget her vil blive opdateret når jeg får svar fra kongehuset.

I mellemtiden har jeg fundet ud af at Margrethe 2. fik ordenen af det svenske kongehus og at ordenen hedder Royal Order of the Seraphim.

Kigger man på Wikipedia for at finde ud ad hvem som har fået Seraphim-ordenen, så finder man også Kong Frederik 10. på listen, se billedet herunder:

Hvad betyder ‘Seraphim’?

Serafer (som seraphim hedder på dansk) er den højeste type af engler ifølge den bibelske tolkning. Wikipedias beskrivelse af serafer kan du finde her! Men en lidt mere letlæselig beskrivelse på engelsk kan man finde på biblestudytools.com. Se uddraget herunder:

What Are Seraphim? Seraphim are super-natural beings who were created by God to serve and worship. These six-winged angelic creatures continually attend God at His throne. Each set of the seraphim’s wings serves a different purpose; one set covers the face, denoting reverence and awe and acts as protection from the radiance of God’s glory—another set of wings is used for flying, to aid in their swift servitude—and the third set is used to cover the seraphim’s feet so that they can humbly conceal their unworthiness, while in God’s holy presence (Isaiah 6:2).

En dansker har også forsket i hvordan verdens magt er fordelt. Tony Høy-Nielsens Magtstrukturen er et 625 siders langt PDF dokument, hvor man blandt kan læse følgende uddrag:

Malteserkorset anvendes af en masse forskellige ordener i forskellige varianter. Fx er Serafimerordenen den fineste svenske royale orden, indstiftet i 1748 af kong Frederik 1. af Sverige, søn af Karl den 1. Landgreve af Hessen-Kassel fra 1670-1730. Den har kun en grad og uddeles af Sverige´s konge. Ordenenskæden består af skiftevis elleve serafhoveder, der har givet ordenen dens navn, og elleve patriarkkors. Ordenstegnet består af et malteserkors med jesuitmonogrammet IHS1173 . Det Svenske Frimurersystem (læs frimurerafsnittene), som følges i Stamhuset på Blegdamsvej, har et rødt Sankt Stephen kors over sin stormester-stol, som stammer tilbage fra en paveligt anerkendt tuskansk militærorden af Medici-familien.

Se evt. den følgende video, som er del 15 i Tony Høy-Nielsens oplæsning af sit digre værk:

Men har denne ridderorden noget med jesuitterordenen at gøre?

Ifølge canadieren Eric Bowman, så er Royal Order of the Seraphim en orden der i høj grad er forbundet med jesuitterne og med katolicisme. Se videoen herunder:

Stort set alle verdens konger og dronninger, en masse præsidenter og andre prominente verdensledere har modtaget ordenen.

Det var den katolske enevældige konge Frederik 1. af Sverige der indstiftede ridderordenen. På Wikipedias liste over over riddere af ordenen kan man, udover alle kongehusene, blandt andet finde Frankrigs præsident Macron, samt Østrigs, Tysklands, Estland og Islands nuværende præsidenter, plus en masse tidligere præsidenter fr aen lang række lande.

Er dette måden Vatikanet, gennem den nuværende Pave Frans (The White Pope) og den nuværende Father Superior General Arturo Sosa (The Black Pope) styrer hele verden? Eller er det en ubetydelig ordensmedalje som kastes i grams for sjovt af et svensk kongehus?

Giv din mening til kende i kommentarfeltet!

ChaosNavigator skriver om emnet på engelsk: The Black Nobility vs. The Rothschild Dynasty, se herunder:



Hvis du gik glip af disse tidligere opslag her på min nyhedsblog, så kan du klikke på opslagene herunder: