Den katolske danske folkekirke

Hvordan kan den evangelisk-lutherske danske folkekirke dog være katolsk?

Man tror det er løgn, men den danske folkekirke er mere katolsk end den er protestantisk!

Det er der flere grunde til, blandt andet hvordan den fuldstændig støttede op om regeringens corona-politik uden at kny. Den fyrede tilmed medarbejdere som ikke fulgte regeringens diskriminerende corona-love. Men den vigtigste grund er at folkekirken faktisk aldrig har været andet end katolsk!

Jon Knudsen, der er præst ved Løkken Frikirke, har været en tur omkring rigsrådsprotokollerne fra 1500-tallet for at undersøge hvad der skete dengang Danmark skulle være overgået fra katolicisme til protestantisme.

Martin Luther slog angiveligt sine 95 teser op på slotskirken i Wittenberg i 1517-1518 og satte gang i reformationen, hvorved en række europæiske lande i løbet af det næste århundrede blev protestantiske, heriblandt Danmark.

Hvis man kigger grundigt efter i historiebøgerne (og rigrådsprotokollerne), så kan man mellem linjerne se det bedrag af befolkningen som rent faktisk foregik, og som bare gjorde danskerne til en anden form for katolikker end de var i forvejen.

Danmark blev godt nok formelt protestantisk i 1536 ved at bryde med paven. Men 10 år forinden havde Christian 3. aftalt med Vatikanet at paven overlod det til den danske konge, at godkende alle nye biskopper. I følge Jon Knudsens Facebook opslag fra d. 12. februar 2024, så betyder det i praksis at kongen og paven øvede sig i 10 år på den nye katolicisme. For kongen stod jo for at udnævne katolske præster for paven i hele denne periode inden Danmark formelt blev katolsk-på-den-protestantiske-måde.

Sådan blev kongen guds repræsentant i Danmark!

Biskopperne, præsterne og kirkerne blev ikke afløst af nye. For størstedelens vedkommende var de med til at forme den nye kirke, en kirke der derfor egentlig bare var katolsk-på-den-protestantiske-måde.

Selvom der havde været en reformation, så var der stadig religions-tvang - som der havde været siden Harald Blåtand i anden halvdel af 900-tallet indførte den katolske kirke i Danmark - da den nye kirke var en statskirke og eneste tilladte religion.

Rangorden: Paven - kongen - kirken - folket

Jon skriver endvidere i sit opslag at kongen blev gjort til overhoved for kirken.

Den nye protestantiske måde - at drive en katolsk kirke på i Danmark - betød at man ikke længere kunne købe sig til aflad gennem kirken, som ellers havde givet den katolske kirke så store rigdomme at Peterskirken i Rom blev bygget deraf. Nu kunne kongen i stedet forøge sine egne indtægter ved at overtage nye tidligere katolsk ejede bygninger og landområder.

Men aftalen med Rom, som åbenbart ikke vedkommer det danske folk, blev sidenhen forstærket. Det sker blandt andet gennem forskellige ridderordener. Danske konger, og en enkelt dronning, har siden 1752 båret jesuitternes særlige ordenstegn kaldet “IHS1173 “. IHS betyder Jesus, og jesuitterne kalder sig selv for “society of Jesus'“.

Herunder ses dronning Margrethe 2. med sine regalier og et jesuit monogram på den mest fremtrædende medalje hun bærer. Hun fik nemlig The Royal Order of the Seraphim, tildelt hende af Gustaf 6. af Sverige, da hun kun var 18 år.

Kong Frederik 10. var 25 år da han i sin tid blev tildelt ordenen af Karl Gustav 16. af Sverige.

Igen (se mine tidligere opslag) er Landgrevefamilien fra tyske Hessen-Kassel central, idet den svenske orden blev indstiftet af Frederik 1. af Sverige, der var Landgreve i Hessen-Kassel fra 1730-1751. Det er landgrevefamilien fra Hessen-Kassel der også er involveret i en anden families himmelflugt mod den øverste øverste øverste hylde, idet landgreven Wilhelm IX ansatte Mayer Amschel Rothschild som hofjøde. M.A. Rothschild anses i øvrigt for at være stamfader til Rothschilds bankdynasti, selvom Rothschild-familien kan spores tilbage til Izaak Elchanan Rothschild, der også levede i Frankfurt men tilbage i anden halvdel af 1500-tallet.

Frederik 10. har tilsyneladende gennemskuet at der er store religiøst ladede kræfter på spil, hvilket muligvis er grunden til at han undgår at referere til gud i sit valgsprog. Han offentliggjorde valgsproget d. 14. januar 2024 da han overtog tronen fra sin abdicerede mor. Hans valgsprog (motto) lyder:

Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark.

Efter statsbankerotten i 1813 skyldte den danske stat 10 millioner gylden til Rothschild-familien, hvilket er tocifrede milliarbeløb omregnet til nutidens kroner. Vi må håbe at gælden blev betalt tilbage, selvom man ikke ved meget om enevældens dispositioner hvad det angår.

Jesuitterne og Rothschild-familien har indgået det man lidt underspillet kan kalde for en uhellig alliance, som formentligt går helt tilbage til 1500-tallet, men i hvert fald er veldokumenteret fra midten af 1700-tallet.

Begge opstår de i 1500-tallet, men formentlig ikke ud af ingenting. Rothschild-familien tilhører ashkenazi-jødedommen, der bygger på kabbalistiske og talmudistiske okkulte ritualer. Jesuitterne siges at stamme fra - eller som minimum være moduleret - af tempelridderordenen.

Hvis man rigtig vil forstå hvordan den okkulte del af jødedommen og den jesuit-styrede katolske kirke er som ærte og bælg, så skal man studere præhistorisk afgudsdyrkelse fra før Jesus fødsel, og dermed før vor tidsregning. Det er den hemmelige okkultisme der er fællesnævneren.

Man tænker ikke altid over det, men når man registrerer et nyfødt barn i Danmark, så sker det til sognekontoret, og ikke direkte til staten. Er det fordi at kongefamilierne gennem tiderne, og særligt i starten af 1500-tallet, pantsatte danskerne til Vatikanet? Det er den logiske konsekvens af at vi har en dansk folkekirke som ikke er protestantisk.

Vatikanet bestemmer over kongen. Kongen bestemmer over kirken. Kirken bestemmer over folket, eller rangerer i hvert fald over det folkelige niveau. Skulle folket have en ‘bøf’ med kirken, så er det bare ærgerligt for folket, for kirken tilhører staten, selvom den hedder ‘folkekirken’. Lidt li' som ‘MitID’ jo heller ikke er DIT.

Den typiske dansker betaler 2.000 kr. i kirkeskat om året

Du betaler kirkeskat af din løn. Den ligger typisk over 2.000 kr. om året. Billigst er det hvis du kun tjener 20.000,- i månedlig indkomst og bor Gentofte (Danmarks billigste kommune), hvor du i så fald kun betaler omkring 800,- i kirkeskat om året.

Dyrest er det hvis du tjener 90.000,- og bor på Samsø (Danmarks dyreste kommune), for så skal du af med 14.000 kr. i kirkeskat om året.

På denne hjemmeside kan du beregne din kirkeskat ud fra din månedlige lønindkomst.

Ud af folkekirken i en fart!

Skal man kigge på den positive side af sagen, og det mener jeg man skal, så blev Jon Knudsens wake-up-kald lige nøjagtigt det spark bagi jeg skulle have til at melde mig ud af folkekirken.

Det tog mig under 1 minut at gøre det på denne hjemmeside. Det er Ateistisk Selskab der står for denne elegante service, som betyder at du ikke behøver at undersøge en masse selv og være usikker på hvad du skal gøre. Der er masser af forklaringer og henvisninger til mere information på siden, men hvis du vil bare vil meldes ud af folkekirken, så skal du blot skrive dine basale detaljer, så sender Ateistisk Selskab en email til dit kirkekontor med din udmeldelse. Bum.

Bemærk: Selvom jeg anvender denne elegante og letanvendelige løsning fra Ateistisk Selskab, så er jeg ikke enige med dem i deres fornægtelse af Jesus!

De over 800 kr. som jeg sparer i kirkeskat har jeg indtil videre splittet i to og delt overskuddet med Løkken Frikirke, som netop har fået en kontooverførsel på 400 kr. Det gør jeg fordi at uden frikirkepræsten Jon Knudsen var jeg nok stadig medlem af folkekirken. Og fordi jeg mener at det er det eneste protestantiske samfund tilbage i Danmark. Du kan finde Løkken Frikirkes kontonummer HER, hvis du vil gøre det samme som jeg.

Fra Ateistisk Selskabs hjemmeside “Udmeldelser af Folkekirken” udmeldelse.dk

Den katolske kirke styrer begge sider af den politiske agenda!

Bente Poulsen (se Facebook profil HER!) har længe undersøgt jesuitternes og den katolske kirkes jerngreb på USA, og dermed den militære afdeling af New World Order! Se video (eller klik på billedet herunder!)

