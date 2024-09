NY AUDIO: Den Katolske Kirke, Jesuitterne og verdenskontrollen

Den Hvide Pave og Den Sorte Pave

UNDSKYLD: Jeg kludrede i det med audio-sporet på gårsdagens podcast. Her kommer den rigtige indtaling!

En video om Jesuitterordene som du SKAL se!

Som nævnt i podcasten, så kan du herunder finde den video som er et absolut must-see hvis du vil forstå hvem der i dag styrer verdensbegivenhederne, inkl. coronapandemien, og krigene i Ukraine, Palæstina, Yemen med mange flere (OBS: den er næsten 3 timer lang!) :

Og her et alternativt link til den samme video på Rumble:

https://rumble.com/v2t2jaa-the-jesuits-oath.html

Læs jesuitternes ed (på engelsk)

Hvis du ikke netop har spist, så kan du herunder på linket læse den fulde tekst af jesuitternes ed (The Satanic Jesuit 4th "Bloody" Oath Of Induction), for du risikerer at maden kommer op igen, da eden er direkte uapetittelig:

http://www.darknessisfalling.com/satanic-jesuit-oath.html

Dansk frikirkepræst, Jon Knudsen beretter om sandheden om Den Danske Folkekirke

Se den følgende video, hvor præsten ved Løkkens Frikirke, Jon Knudsen, fortæller hvordan den danske folkekirke i virkeligheden ikke skiller sig væsentligt ud fra den katolske kirke.

Lyt også til hvordan folkekirken i dag bedrager os med deres kirker, doktriner, dogmer og præsteembeder, som bilder os ind at men skal gennem kirken for at få kontakt til gud. Jon forklarer også hvad ‘skøgekirken’ dækker over, med meget mere:

Sådan som jeg selv ser det, så er der kun et eneste sted at henvende sig i Danmark i dag, hvis man vil være i selskab med andre følgere af Jesu budskab, nemlig Løkken Frikirke og dens mindre menigheder som findes rundt omkring i landet.

Som også nævnt i podcasten så findes links til de omtalte emner i podcast-beskrivelsen fra podcasten lavet d. 10. februar 2024, se link herunder: