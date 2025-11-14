Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden har hængt omkring 20 plakater op ved kommunal- og regionsvalget her i 2025. Du kan se en gennemgang af alle valgplakaterne inde på hjemmesiden.
STOP FOLKEMORDET!
Uanset hvilken politisk/religiøs/kulturel/etnisk vinkel man måtte analysere det fra, …Så foregår der indiskutabelt en etnisk udrensning i de palæstinensiske områder, særligt Gaza.
Nov 14, 2025
De 3 Fiktioner
Illusionen on Danmark er en trilogi, der er bygget op omkring De 3 Fiktioner. I denne podcast bliver du klogere på Danmark og på hvad Danmark er og hvad det ikke er!
