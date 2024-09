3: Glücksborg - Den nuværende kongefamilies hjemstavn

I denne video er jeg nået til Glücksborg, arnestedet for globalisternes overtagelse af Danmark i de seneste 175 år.

Den sidste konge ud af den oldenborgske kongeslægt, Frederik 7., skænkede danskerne en grundlov. Men så kom glücksborgerne til magten i 1863, ved at Christian 9. tog over, ham de kalder for hele Europas svigerfar. Frederik 7. var netop død under et ophold på hans slot, Glücksborg, og da både arveprins Ferdinand og embedsmanden Hans Egede Schack på belejlig vis var døde kort forinden, var banen kridtet op for kroningen af Christian 9., hvis efterkommere skulle sætte sig på størstedelen af Europas konge- og kejserhuse.

Men er der ikke et par lig i lasten som behændigt bliver gemt af vejen af glücksborgerne og deres mange lakajer?

