JUL i VENDSYSSEL - 17. december

Monolog-gåtur i Vrensted by

Vrensted og Børglum var hedensk-kristne inden katolikkerne kom

OBS: Substack-live videoen slutter brat ved 24m 08sek da min mobil løb tør for strøm! Jeg kom til at kalde det for en “Facebook” video i starten af videoen, hvilket det ikke er. Videoen er optaget vha. Substack. Instruktioner til at download’e app’en i slutningen af dette nyhedsbrev.

Det var her fra Børglum at Thurgot’erne forfulgte Knud den Hellige, helt fra Børglum Kongsgård til Sankt Albani Kirke i Odense, hvor de slog ham ihjel. Der var minimum to Thurgot’er der deltog i optøjerne, og de tilhørte datidens nok største adelsfamilie i hele Vendsyssel (latin: Wendila), der dengang strakte sig fra Vestervig i Thy og hele vejen op til Skagen.

Det var tilbage i 1086 at dette oprør og kongemord fandt sted, så det er ikke underligt at Ærkebiskoppen i Hamborg vælger at placere sit første katolske bispesæde i Vendsyssel. Stedet vælges omhyggeligt, FOR DET ER HER DEN TIDLIGE IKKE-KATOLSKE KRISTENDOM STORTRIVES - OG OMRÅDETS INDBYGGERE ER DERMED KATOLIKKERNES STØRSTE FJENDE I DANMARK I 1000-1100-tallet!

Købmænd, supermarkeder og kapitalkæder

“Det er da ligegyldigt om jeg køber en vare i Netto, eller hos en lokal selvejende købmand!” “Og så er det endda billigere at købe den samme vare i Netto!”

Det er her det går galt for de fleste mennesker, der kun tænker på at få så meget for pengene som muligt. Det er ikke noget galt med at profitmaksimere eller at udvise lidt godt købmandsskab med de midler man har.

Men, når man handler med djævelen, så får man som fortjent. I den forbindelse symboliserer Netto meget passende djævelen. For det første er Netto det man kalder en ‘kapitalkæde’, hvilket betyder at et selskab ejer både butikkerne og konceptet. For det andet er det meget rige mennesker der ejer Salling Group som ejer Netto. Det er mennesker som sørger for at så lidt som muligt at det overskud du og andre giver dem hver gang der handles i deres butik, kommer til at gå tilbage til lokalsamfundet og/eller til statskassen.

Forskellen på at handle hos Dagrofa (Menu, SPAR, Min Købmand og Let Køb) og Salling Group (Netto, Føtex og Bilka) er stor, og det forklarer jeg i den bog der er planlagt til at udkomme i januar måned.

Jøder fandtes ikke på Jesu tid

Jesus var ikke jøde! Det kan han ikke have været, da ordet ikke fandtes i år 0! Der fandtes farisæer og saddukæer (og mange andre stammer og samfund) som jødedommen senere blev bygget op omkring. Men farisæerne og saddukæerne (og andre) havde på daværende tidspunkt ikke en kanoniseret jødedom, da Torah’en ikke var nedskrevet og det var Tanakh’en (den hebræiske bibel) heller ikke (der findes dog historikere der mener at det var tilfældet, men beviserne mangler).

Til gengæld forsvandt fønikerne som dug for solen i de samme århundreder omkring Jesu fødsel som jødedommen opstod. Det var romernes ødelæggelse af Karthago i år 146 f.v.t. der markerede starten på enden for fønikerne.

Fønikernes udbredelse omkring år 800 f.v.t. Kilde: Wikipedia

Romersk kort over provinser, hvor bl.a. de to føniske provinser Phoenize og Phoenize Libanensis ses. Kilde: Phoenician Hunter https://phoenicianhunter.substack.com/

Interessant er det at jøderne altid er blevet set på samme måde som fønikerne, nemlig det handlende folk, dem der spreder sig for at drive en driftig handel, der hvor de slår sig ned. Interessant er det også at fønikerne havde mange bystats besiddelser i områder beliggende i det nuværende Spanien, og at de sefardiske jøder stammer herfra de spanske områderpho.

Fønikernes kerneområde er omkring det nuværende Libanon. Dette område tilhører det sydligste af hittiternes emperium, hvorfra fønikerne også opstod ud af. Derfor er det interessant at den dobbelthovede ørn, hittiternes royale emblem, også er Hansaforbundets våbenskjold, samt at både fønikerne, vikingerne og Hansaforbundet brugte de rød-hvide striber som symbol.

