2: Dannevirke - Globalisterne angriber!

På turen Slesvig-Holsten-Jelling gjorde jeg fire stop, og det blev der de følgende fire videoer ud af:

Glückstadt (ligger ved Elben i det sydlige Holsten) Dannevirke (ligger syd for Slesvig by) Glücksborg (tæt ved Flensborg) Jelling (mellem Vejle og Billund)

I denne video er jeg nået til Dannevirke, et forsvarsværk som siden 400-tallet har beskyttet danerne mod romere, frankere, tysk-romere og prøjsere, og blev endda udbygget af Hitler i 1944-45 for at imødegå en eventuel nordlig invasion fra de allierede.

Men denne dag var globalisterne i gang med et angreb på Dannevirke, hvilket himlen afslørede. Det var ikke det eneste jeg havde lyst til at beklage mig over den dag:)