Bagagerumsmarkeder over hele Danmark!

Vrensted bagagerumsmarked 6. april

Hver den første søndag i måneden vil der fremover være bagagerumsmarked i Vrensted på græsstykket mellem købmanden og Vrensted Hostel.

Det første bagagerumsmarked blev holdt den 6. april og det var var en stor succes! Videoen med Rubina fra dette opslag blev optaget i Vrensted.

Billeder fra bagagerumsmarked i Vrensted den 6. april.

NÆSTE BAGAGERUMSMARKEDER I APRIL MÅNED:

Bagagerumsmarked i Silkeborg

Lørdag d. 26. april

kl. 10-12

I Salten lidt syd for Silkeborg kan du lørdag d. 26. april komme til det første bagagerumsmarked i Silkeborg og omegn.

Det finder sted på parkeringspladsen foran Karen Klarbæks skønne nye garnbutik, som i øvrigt holder åbent i samme tidsrum som bagagerumsmarkedet.

Tid: Lørdag 26/4 kl. 10-12

Sted: Horsensvej 12, Salten, 8653 Them

Alle velkomne. Det er gratis at deltage. Det er gratis at komme med sine varer og bytte/sælge fra sit bagagerum. Det er gratis at komme og stille et bord op med sine varer.

Bagagerumsmarked i Hvidbjerg på Thyholm

Lørdag d. 26. april

kl. 14-16

I Hvidbjerg på Thyholm (20 km fra Struer, 45 km fra Thisted) bliver der også holdt et bagagerumsmarked lørdag 26/4. Det starter kl. 14, så du kan sagtens lige nå at køre fra Silkeborg når det slutter der, og være i god tid til det første bagagerumsmarked på Thyholm.

Det finder sted på parkeringspladsen ved den gamle Thyholm Skole. Det er lige bag ved Adrians atelier, hvor det er muligt at låne toilet osv.

Tid: Lørdag 26/4 kl. 14-16

Sted: Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm

Alle velkomne. Det er gratis at deltage. Det er gratis at komme med sine varer og bytte/sælge fra sit bagagerum. Det er gratis at komme og stille et bord op med sine varer.

Bagagerumsmarked i Egebjerg i Odsherred

Søndag d. 27. april

kl. 13-15

Der var et stort fremmøde til infomødet om bagagerumsmarked i Egebjerg økosamfund (se link HER!). Egebjerg minder om alt det bedste ved Christiania, men med en skøn landlig beliggenhed.

Tid: Søndag 27/4 kl. 13-15

Sted: Ikke endeligt bekræftet, men hold eventuelt øje med Facebook-side for Egebjerg økosamfund (se link HER!)

Alle velkomne. Det er gratis at deltage. Det er gratis at komme med sine varer og bytte/sælge fra sit bagagerum. Det er gratis at komme og stille et bord op med sine varer.

NÆSTE BAGAGERUMSMARKEDER I MAJ MÅNED:

Svendborg lørdag den 17. maj kl. 13-15

I Svendborg er bagagerumsmarkedet lagt ved stranden med udsigt til Thurø og Langeland (tag evt. badetøjet med! ;-)

Sted: Parkeringspladsen ved Strandkiosken, Skårupøre Strandvej 53, 5881 Skårup Fyn

Viborg søndag den 18. maj kl. 11-13

Sted: Undallslund Rasteplads, se link til Google Maps HER!

Udby Kro, Sydsjælland, datoen er endnu ikke på plads!

På Udby Kro er staldbygningen ved at blive istandsat til at kunne huse bagagerumsmarked og loppesalg. Derfor er datoen endnu ikke fastsat, da istandsættelsen pågår:-)

Derudover er der markeder på vej i Ringsted, København og Nordsjælland!

Vidste du at…

Bagagerumsmarkederne er inspireret af “Bagagerumsmarked Viborg”

Bagagerumsmarked Viborg er et stort, veletableret og velorganiseret bagagerumsmarked på Fabrikvej 19A i Viborg, der bliver afholdt hver første weekend i måneden fra april til oktober. (se link HER!)

Friheds.net promoverer bagagerumsmarkeder med fokus på sunde og lokale varer

Der findes masser af markeder over hele landet, men få hvor der er fokus på selvforsyning og sunde lokale råvarer, der ikke er sprøjtede eller behandlet med kemi.

Vi sætter ingen regler for hvad du må sælge på et bagagerumsmarked, men vi lægger vægt på det sunde, både for mennesker og for naturen!

Friheds.net er et IT-system der stiller en kommunikationsplatform til rådighed, hvor medlemmerne kan dele information om bagagerumsmarkeder og bruge platformen som et socialt medie. Friheds.net har ikke noget ansvar for de enkelte bagagerumsmarkeder, som er arrangeret af medlemmerne selv, rundt omkring i landet.

Man kan kun blive medlem af Friheds.net ved personligt fremmøde

Der er jo ingen grund til at være med til bagagerumsmarked hvis man sidder hjemme foran skærmen. Derfor kan man kun blive medlem af Friheds.net ved personligt fremmøde til et infomøde, eller til et fysisk bagagerumsmarked.

