Boycot PureGym

Bliv genmodificeret i dit motionscenter!

PureGym og Danske Lægers vaccinations har indgået et samarbejde hvor de tilbyder COVID-19 vacciner i PureGyms motionscentre.

Den vågne motionist er opmærksom på at COVID-19 vacciner bruger den eksperimentelle teknologi mRNA i disse såkaldte vacciner mod corona.

Teknologien blev modnet på rekordtid i starten af coronapandemien. De blev aldrig gennemtestet (tager typisk 10 år at gøre en vaccine markedsklar!) men fik alle mulige og umulige dispensationer. Men nu er de på trods af dette hastværk blevet en accepteret del af myndighedernes vaccinationsprogrammer. Selv de gamle influenza vacciner er nu også baseret på mRNA-teknologien.

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside HER hvor du kan se alle stederne der vaccineres. De tilbyder både COVID-19 og influenza vaccinering, der som nævnt begge er mRNA genmodificeringsvacciner.

Underskriv for at stoppe galskaben!

På Wechange.dk kan du underskrive for at stoppe dette vaccineringsvanvid! Herunder er teksten fra underskriftsindsamlingen, hvor du blandt andet kan læse at der i september 2024 var over 209.000 indberettede bivirkninger og over 9.000 mennesker er døde inden for en måned af vaccinering, alene gældende for COVID-19 vaccinen:

Ifølge lægemiddelstyrelsen interaktive bivirkningssystem er der 209.141 indberettede bivirkninger april 24. 9.436 mennesker er døde inden for en måned af enten 1,2,3 eller 4 injektion sept. 22. Aktindsigt fra SSI. Derudover er der en overdødelighed fra maj 2021 til oktober 2023 på 11.556 mennesker. Aktindsigt fra DST.



Disse tal er kun fra Danmark og er alle officielle tal fra landets myndigheder og ifølge lægemiddelstyrelsen er tallene kraftigt underindrapporteret Formålet med en vaccine er at give immunitet og stoppe smitte. Statens såkaldte Coronavaccine gør ingen af delene. Dette viser Statens Serum Institut’s eget studie fra december 2021. Politikkerne og danske sundhedsmyndigheder løj om immunitet, bekræftet med Allan Randrup’s udtalelse den 27 december 2021. Præcis et år efter starten på at det danske folk fik de famøse injektioner.



Coronavaccinerne er stadig kun nødgodkendte og har skabt død og skader over hele verdenen. Ved at underskrive, støtter du et fuld stop af danskernes deltagelse i dette medicinske eksperiment og et fuldt stop af brugen af statens Corona vacciner. Din identitet bliver ikke offentliggjort.

PureGym støtter i øvrigt også folkemordet i Israel!

Tidligere på året i maj måned 2024 kom PureGym i modvind på danske sociale medier. Årsagen var den internationales øverste direktør, udtalte sig på BBC til fordel for Israels folkemord i Gaza.

I hvert fald skriver flere danskere på tværs af sociale medier, at de vil opsige deres medlemskab, hvis ikke PureGym, der har opkøbt de tidligere Fitness World-centre, tager afstand til en udtalelse, som deres internationale administrerende direktør er kommet med. »Har desværre været jeres kunde i en del tid nu. Men fra dags dato er det slut og kommer aldrig igen. Skal fandeme ikke være med til at finansiere en virksomhed som støtter drab på spædbørn og civile. Føj for satan!« skriver en bruger eksempelvis på Instagram i kommentarsporet til et opslag fra PureGyms officielle profil. Udtalelsen fra direktøren kom i et britisk tv-program. I programmet 'Question Time' på BBC lagde Humphrey Cobbold ud med at lægge vægt på, at han er berørt af, hvad der foregår i Gaza, da samtalen faldt på konflikten mellem Israel og Hamas. »Jeg er dybt bekymret over, hvad der sker i Gaza,« lød det indledende fra topchefen. Til gengæld, påpegede Humphrey Cobbold, er det også vigtigt at huske på, at Israel er under angreb fra en terrororganisation. »Som jeg står i øjeblikket, synes jeg vi generelt skal støtte den israelske regerings mulighed for at forsvare dem selv mod … Husk, at Hamas er en deklareret terrororganisation, der har insisteret på at beslutte at udslette jøder, og staten Israel. Vi bliver nødt til at huske, at det er det, vi arbejder med,« sagde han.

Se den fulde artikel i BT HER!

(Jeg er først blevet opmærksom på direktørens udtalelser om folkemordet i dag, så jeg har ikke haft muligheden for at reagere tidligere på denne dystre nyhed relateret til PureGym)

Del en video eller et billede på sociale medier af, at du klipper dit PureGym medlemskort over

Hvis du er medlem af PureGym og har et medlemskort, så kan du dele et billede eller en video af at du klipper dit PureGym medlemskort over i protest mod fitnesskædens angreb på medlemmernes og befolkningens sundhed.

#boycotpuregym

Herunder kan du finde to video-interviews med Kaspar Bonde Eriksen om mRNA vaccine industrien, som er sendt ud med tidligere nyhedsbreve her fra kanalen:

Husk at abonnere på nyhedsbrevet (det er gratis!):