Cal Washington - 'Opfinderen' af Notice of Liability

Interviewet med Cal Washington kom i stand fordi at en af foredragsholderne på foredragseventet lørdag d. 31. maj, netop er InPower Movements danske foregangsmand, Michael Douglas Collins.

Nu kan du både møde InPowers grundlægger i dette videointerview, samt møde InPowers danske foregangsmand senere på måneden i København.

Det er mit håb at du også vil være med i InPower Movement og stille danske magthavere til ansvar for deres forbrydelser i Danmark.

Samtale med en canadier om Danmarks abdicerede Dronning

Under interviewet med canadiskfødte Cal Washington snakker vi flere gange om dronning Margrethe og om hvorfor hun abdicerede i januar 2024. Det er interessant at hun netop i året forinden havde modtaget sine første NoL’er fra folk der har sendt hende Notice of Liability.

I dag har dronningen en del (kæmpe)regninger på millionbeløb liggende sendt til hende af en håndfuld af danske NoL-afsendere.

Jeg var selv blandt de allerførste InPower-folk, der sendte hende en venlig Notice of Liability, for at gøre hende opmærksom på at hun nu ved at jeg ved hvad hun ved og at jeg mener, at hun skal gøres ansvarlig for det hun i sin karriere som dronning af Danmark har deltaget i.

Mette Frederiksen og dronning Margrethe er blandt modtagerne (respondenter) af mine egne sendte Notice of Liability’er.

Hvad er en NoL?

En Notice of Liability (NoL) er en måde at gøre magthaverne ansvarlige for deres forehavende med at hjælpe fremmede magter med at undertrykke danskere i Danmark.

Nogle vil måske studse lidt over bibelreferencerne i NoL’en, hvilket er fuldt forståeligt. Man skal nemlig forstå hvor stor en rolle religionerne (særskilt de tre abrahamistiske af slagsen: Jødedom, kristendom og Islam) spiller for de bagvedliggende kræfter, som for nærværende er dem der styrer livet på Jorden. Forstår man dette, så ved man også hvorfor NoL’en refererer til biblen.

Herunder følger forklaringen af NoL-processen fra InPowers egen hjemmeside oversat til dansk:

En Notice of Liability (NoL) er et formelt skriftligt dokument, der sendes som svar på et skadeligt tilbud. Det er en privat kontraktforhandling, der gør brug af de samme principper, som virksomheder og regeringer bruger til at få dig til at acceptere tilbud, selv om de ikke altid ligner tilbud. InPower har udviklet NoL-processen, så du på lovlig og hæderlig vis kan reagere på visse skadelige tilbud, du modtager: - Tilbud om at installere såkaldte »intelligente målere« - Tilbud om at opsætte 5G-netværk i dit nabolag - Tilbud om at injicere såkaldte »vacciner« NoL er din indsats i god tro for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende aftale, et møde mellem mennesker om det tilbud, du har fået. InPower har designet NoL, så du kan forblive ærbar, mens du når frem til en aftale. Når du sender et NoL, informerer det modtagerne om, at de ser ud til at være involveret i noget, der skader dig og dem, du holder af. Når de har modtaget din NoL, kan de ikke længere hævde, at de ikke vidste, at de gjorde skade. NoL-processen skaber en kontrakt, som er effektiv i forhold til at håndtere »tilbuddene« om intelligente målere, 5G og vacciner på en dybtgående, hæderlig og forløsende måde.

I USA og Canada har InPower lanceret en NoL indenfor følgende områder:

Trespassing Technology (Smart Metre)

Wireless Radiation (5G)

Mandatory Vaccinations

Geoengineering (chemtrails)

I Danmark er det kun de tre første der er lanceret.

Herunder nogle screenshots fra den danske NoL omkring Smart Metre (Trespassing Technology), som jeg selv har sendt til statsministeren, dronningen, Radius’ bestyrelsesformand og Kamstrups bestyrelsesformand (heraf er to af modtagerne allerede trådt tilbage, nemlig dronningen og Kamstrups bestyrelsesformand, uanset om det er af den ene eller den anden årsag!):

Tilfældigheder

Efter samtalen med Cal Washington gik jeg ‘tilfældigt’ ind på Bibelselskabets hjemmeside for at kopiere teksten fra Johannes Åbenbaring kapitel 18, som Cal flere gange nævnte under interviewet, fordi dette kapitel er en vigtig ledetråd i InPower’s Notice of Liability.

Sjovt nok bliver teksten (tilfældigt) ledsaget af et billede af den abdicerede dronning Margrethe.

Screenshot fra Bibelselskabets hjemmeside, Johannes Åbenbaring kapitel 18.

Herunder den fulde tekst af Åbenbaringsbogens kapitel 18:

Babylons fald 1 Derefter så jeg en anden engel komme ned fra Himlen. Den havde stor magt, og dens herlighed oplyste jorden. 2 Den råbte med høj stemme: Hun er faldet! Det mægtige Babylon ligger i ruiner! Byen er nu bolig for dæmoner, et fængsel for alverdens forhadte, urene ånder, et opholdssted for alskens urene fugle, for alle slags urene og afskyelige dyr. 3 Alle folkeslag drak af hendes forførende vin. Alle jordens konger forgudede hende. Alverdens handelsfolk blev rige på grund af hendes liv i overvældende luksus. 4 Dernæst hørte jeg en anden stemme råbe fra Himlen: Mit folk, fjern jer fra hende, så I ikke tager del i hendes synder og bliver ramt af hendes plager, 5 for hendes synder har tårnet sig op til Himlen, og Gud vil straffe hendes ondskab. 6 Hun vil få løn som forskyldt, ja en dobbelt portion straf for alt det onde, hun har gjort. Fyld det bæger op, hun har forført andre med, men gør drikken dobbelt så stærk! 7 Giv hende lige så meget sorg og pine, som hun før havde selvglæde og luksus. Hun sagde til sig selv: Jeg er en rig dronning og ikke en fattig enke. Sorg kommer jeg aldrig til at opleve. 8 Derfor skal hun på én og samme dag blive ramt af alle sine plager: Sult, sorg og død. Hun skal komme til at brænde op, for Gud Herren, som dømte hende, er stærk. 9 Når regenterne på jorden, som forgudede hende og tog del i hendes luksus, ser røgen fra de brændende ruiner, vil de græde og sørge over hende. 10 De vil holde sig på lang afstand af frygt for, at hendes plager skal ramme dem, og de vil råbe: Ak og ve, du store by! Babylon, du mægtige by! På én time kom straffen over dig! 11-12 Jordens handelsmænd vil græde og sørge over hende, fordi ingen mere køber deres varer, deres ladninger af guld, sølv, ædelsten, perler, fint linned, silke og kostbare stoffer, fornemt træ, udsøgte elfenbens- og træskærerarbejder, samt fine ting af kobber, jern og marmor. 13 Der er heller ingen salg i deres kostbare krydderier, røgelse, parfumer, vin, olivenolie, fint mel, hvede, køer, får, heste, vogne og slaver. 14 Deres tanker går til den ødelagte by: De vidunderlige ting, du satte så stor pris på, kan du ikke nyde længere, og alle dine kostbarheder er ødelagt. Det er alt sammen forbi for evigt. 15 Handelsmændene, der har tjent formuer ved at sælge deres varer til hende, holder sig på lang afstand af frygt for, at hendes plager skal ramme dem. De vil græde og sørge 16 og råbe: Ak og ve! Det var en mægtig by, den var som en dronning klædt i det fineste purpur og skarlagenrøde klæder, smykket med guld, ædelsten og perler. 17 Al den umådelige rigdom blev ødelagt - på én time. Alle, der sejler på havene, styrmænd, kaptajner og menige søfolk stod på lang afstand, 18 og mens de så på røgen fra brandtomten, råbte de: Verdens rigeste by ligger i ruiner! 19 De sørgede og græd, kastede støv på hovedet og råbte: Ak og ve. Hvilken storslået by! Alle, der havde skibe på havet blev rige på grund af dens købekraft. Men nu er den lagt i aske - på én time! 20 Til slut råbte stemmen: Fryd dig, Himmel! Glæd jer, I som tilhører Gud! Glæd jer, apostle og profeter! For Gud har givet jer oprejsning og dømt hende, der kæmpede imod jer. 21 En vældig engel tog en sten, der var så stor som en møllesten, kastede den i havet og råbte: Så hurtigt og voldsomt vil den store by, Babylon, blive fjernet fra jordens overflade. 22 Aldrig mere skal der lyde sang eller musik derfra, hverken harper, fløjter eller trompeter. Aldrig mere vil man høre den kendte lyd af håndværkere i arbejde eller kvinder ved kværnen. 23 Aldrig mere skal der tændes en lampe, og ingen brudepars glade stemmer skal høres. Denne bys handelsmænd var de rigeste i verden. Alle folkeslag blev forført af byens besnærende rigdom. 24 Og den var skyld i, at Guds folk og profeter ud over hele verden blev slået ihjel.

Kim Larsen og Gasolin’ var på sporet af Johannes Åbenbaring?

Når man betragter InPowers NoL og dens referencer til Johannes Åbenbaring kan man godt få den tanke at det danske hedengangne rockband Gasolin’s sangskrivere (i særdeleshed Kim Larsen) vidste besked om hvor Verden var på vej hen!? Referencerne til “Den Døde By” i teksten fra ‘Stakkels Jim’ og sammenfaldet med Johannes Åbenbarings Babylon er i hvert fald slående.

Se teksten herunder fra titelnummeret ‘Stakkels Jim’, som er Gasolins fjerde album (1974):

[Vers 1]

Der lød en stille hvisken

Og tiden gik i stå

Den dag de stilled' bilerne

Og gik bort på må og få [Omkvæd]

Nu vandrer de på sletterne

Og stammens gamle mænd

De synger op til stjernerne:

"La' det aldrig ske igen" [Vers 2]

På gaden i den døde by

Der sidder stakkels Jim

I nattens mørke drømmer han

Om den tid, der var engang [Kontraststykke]

En dag tog pokker pludselig ved menneskene

De forlod deres store byer og deres fabrikker

Og deres flotte biler og gik ud på sletten og sagde:

"La' os begynde helt forfra igen" Men tilbage i den døde by

Der sidder der en mand som ikke kan glemme den tid

Og det er ham, som de kalde for stakkels Jim [Omkvæd]

Nu vandrer de på sletterne

Og stammens gamle mænd

De synger op til stjernerne:

"La' det aldrig ske igen"

Uanset Kim Larsens og Gasolin’s hensigt med sagen, så er mit spørgsmål til dig følgende:

Vil du være med til at korrigere den diskurs som Verden er på vej ud ad?

Uanset Kim Larsens og Gasolin's hensigt med sagen, så er mit spørgsmål til dig følgende:

Vil du være med til at korrigere den diskurs som Verden er på vej ud ad?