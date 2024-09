Cellsonic: Helbredelse på celleniveau

Undskyld jeg afbryder mit nyhedsbrev med dette helsetip, men jeg kan umuligt lade være, hvilket du sikkert forstår når du har læst nedenstående.

Derfor laver jeg dette ‘reklame’-opslag

Dette video blog-opslag laver jeg, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Jeg har døjet med min lænd og min nakke i en del år, og har haft store problemer med at sove om natten på grund af smerter. Og de problemer har jeg ikke længere. Hvilket nærmest er en form for et mirakel af en art.

Jette Breitensteins Cellsonic-behandlinger har hjulpet en række at mine mest smertefulde og generende skavanker. Heriblandt min nakke, min lænd, mine skuldre, og især mit højre knæ, som har forhindret mig i at kunne løbe en tur siden jeg blev sygemeldt som skraldemand.

Jeg har i mange år døjet med en forskudt nakkehvirvel og et manglende svaj i lænden, som har givet mig mange smerter og mange nætter med konstant afbrudt søvn. Jeg har gennemgået et utal af undersøgelser i det konventionelle system, men det eneste jeg har fået foreslået som lindring, er at tage smertestillende medicin.

Sammen med CBD-olie er Cellsonic-behandlingerne det eneste, der har hjulpet mig mod meget smertefulde ryg- og nakkelidelser, som blandt andet har forhindret mig i at sove i perioder om natten.

Desuden er mine smerter i mit korsbåndsopererede knæ forsvundet. Jeg vil også nævne at jeg om vinteren plejer at have konstante kolde hænder og fødder, hvilket også er forsvundet.

Nogle måneder efter jeg havde overværet en præsentation af Cellsonic lavet af Jette Breitenstein, kom der en deltager til et foredrag jeg holdte. Han fortalte om hans fantastiske helbredelse efter kun få Cellsonic-behandlinger. Han sagde direkte at hans smerter i knæet, inden behandlingerne, ikke ville have tilladet ham at deltage i sådan et foredrag, som han nu var mødt frem til. Efter han havde fortalt mig hans historie besluttede jeg, at jeg også måtte afprøve behandlingerne. Det er jeg i dag meget glad for:)

Jeg betalte selv 2.900,- for den første behandling og 2.000,- for den næste. Men selvom det er mange penge, så er livet næsten uden smerter meget mere værd. Behandlingerne koster i følge hjemmesiden mellem 1.500,- og 3.600,- afhængigt af hvor mange skavanker du vil behandles for. Men, som du kan se og høre i videoen, så kan du forlange 10% rabat ved at sige, at du hørte om Cellsonic-behandlingerne i ovenstående video.

Nedenstående er klippet ind fra Cellsonic-clinics hjemmeside.

Historien bag Cellsonic

Shockwave blev brugt første gang i 1980 til at nedbryde nyresten. I dag er mere end 40 millioner mennesker blevet behandlet med denne teknologi. Den første publicerede forskning om brugen af chokbølgeterapi var af Dr. Loew i 1993, der anvendte det til behandling af calcific senebetændelse i skuldermanchetten. Med de dokumenterede resultater, skitseret i deres publicerede forskning, fik terapien betydelig opmærksomhed og medvind. Dr. Caminoto gennemførte yderligere øjenåbnende forskning i 2005 på heste med læsionspåvirkede ledbånd. Denne forskning gav detaljerede oplysninger om, hvordan chokbølgeterapi letter helingsprocessen betydeligt. De 10 heste der indgik i forskningsforsøget, blev behandlet tre gange med tre ugers mellemrum. Resultatet af behandlingen var at hestene havde flere små nydannede kollagenfibriller og større ekspression af transformerende vækstfaktor beta -1 fire uger efter den sidste behandling end da forsøget startede.

Forskere har vist utallige fordele ved chokbølgeterapiens evne til at fremskynde heling. Et studie viste signifikant bedring af knoglestyrken i en biomekanisk undersøgelse. Anvendelsesområderne for de traditionelle shockwaves blev senere udvidet til at omfatte både knogle-, led- og hudlidelser.

Professor Andrew Hague har gjort betydelige teknologiske fremskridt, og den terapi der anvendes i dag, kaldes CS-VIPP energiterapi.

CS-VIPP energiterapiens fader

Professor Andrew Hague, har opfundet teknologien bag CS-VIPP terapi. Han er professor i avanceret medicin, medlem af International Academy of Medical Sciences og har været involveret i forskning indenfor shockwaves i mere end 40 år. Han begyndte at interessere sig for teknologien, da man udviklede Lithotripsy til behandling af nyresten. På det tidspunkt var han ansat hos Dornier. Han har derfor været med helt fra startet ved anvendelse af denne teknologi.

Andrew Hague har været tilknyttet som rådgiver for Bradford University i England og Universitet i Hyderabad i Indien. Han har udviklet apparatet CS-Very Intense Pulse Pressure (CS-VIPP) til anvendelse af sår og smertebehandling. Hans forskningsinteresser er i dag blandt andet fokuseret på cancer, vævs- og nerveregenerering, diabetes og parkinson.

CS-VIPP energiterapi er en ikke-invasiv behandling uden bivirkninger, anvender ikke medicin og sårhelingsprocessen gør, at regenereringsbehandlingen lykkes. CS-VIPP apparatet er også blevet brugt til fysioterapi og sport. Erfaringer fra behandling af ikke-helende sår er gode og har ført til reparation af nerver og smertelindring.

Sådan virker CS VIPP-maskinen

Apparatet fungerer ved hjælp af energiafgivelse fra en håndholdt applikator. CS VIPP udsender 3 forskellige energier: tryk, lys og et elektrisk felt. Femogtyvetusind volt hopper over et hul på en millimeter i applikatorhovedet. Ligesom torden, der laver et brag under et tordenvejr, er der også et lyn og en kortslutning til jorden af højspændingen. CS VIPP er et håndholdt tordenvejr. Det er det elektriske felt fra det ikke-invasive bang, der påvirker kroppen og ikke en direkte elektrisk forbindelse. Derfor er terapien helt smertefri.

Den tid, det tager for elektriciteten at rejse en millimeter, er omkring en milliardtedel af et sekund. Frekvenserne i lyden dækker en bred vifte fra lav til meget høj og dækker ALLE frekvenserne i vores krops celler og organer.

