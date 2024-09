DANMARK TRUET AF ATOMKRIG - DEL 2

OBS: Dette er del 2 af en videooptagelse med Jovan og jeg selv fra torsdag aften d. 26. september 2024. Desværre blev den første video ikke sendt ud med det første nyhedsbrev i serien, men du kan se Del 1 ved at klikke herunder:

Den første del var en gennemgang af situationen, som er blevet skabt af Mette Frederiksen ved at give grønt lys til Ukraine til at bruge bl.a. de donerede F-16 fly til at angribe langtrækkende mål i Rusland, samt ved at optræde på Bloomberg TV, hvor hun satte sig i spidsen for Europæiske ledere der vil have Ukraine til at angribe mål langt inde i Rusland med endnu kraftigere våben.

Politikerne har forberedt sig på denne eskalering hen mod en mulig atomkrig

Det er li’som en meget dårlig film der bliver afspillet i real-life. Kigger man nogle måneder tilbage i tiden, så begyndte politikerne faktisk at forberede os på den situation som vi ‘tilfældigvis’ er havnet i.

Beredsskabsstyrelse udmeldte meget pludseligt d. 15. juni 2024, at nu skulle danskerne til at preppe for en eventuel krisesituation.

Nedenstående video blev lavet d. 16. juni 2024, dagen efter at Beredskabsstyrelsen holdte et pressemøde sammen Forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

TV 2 virkede også mærkeligt forberedt på at give nyheden fuld gas på alle tangenter. Se TV 2s hjemmeside HER!

“We’ve only just begun!”

Jeg lavede nedenstående video d. 16. juni, dagen efter pressemødet:

Er det bare mig eller kan du også se et mønster i magthavernes koreograferede marionetteater? Se det ikke ud som om at de godt ved hvad der er på vej? Og i så fald, hvorfor er de så dygtige til at koreografere begivenhederne?

