Dødstrusler blev ikke straffet i Frederiksberg Byret

I dag d. 14. marts i Frederiksberg Byret blev Kim Alex Sørensen frifundet for dødstrusler ifølge straffelovens paragraf 266.

Dommen falder dagen efter at tre mænd er blevet idømt hver 40 dages ubetinget fængsel i landsretten i den såkaldte “Dukkesag”. Mændene er anklaget for at have afbrændt en dukke med en afbildning af Mette Frederiksen påsat skiltet “Hun må og skal aflives” under en MiB demonstration i 2021.

Der er åbenbart ikke lighed for loven når politiet efterforsker en sag om trusler. I Mette Frederiksens tilfælde efterforsker de, mens de i min sag har valgt ikke at efterforske, på trods af at de har rejst sigtelse efter straffelovens paragraf 266:

Straffelovens § 266 Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at truslen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat eller i øvrigt har til formål at forhindre den forurettede i at gøre brug af sin ytringsfrihed i den offentlige debat.

Kim Alex Sørensen havde i maj 2021 kommenteret på undertegnedes “Mette for en rigsret”-video på min daværende YouTube-kanal (kanalen findes ikke mere!).

Det var tilsyneladende faldet ham for brystet at jeg havde arrangeret en demonstration som tog udgangspunkt i Mindelunden. Demonstrationen marcherede fra Mindelunden ind til Københavns midtby, bl.a. under sloganet “Mette for en rigsret”, henvisende til at statsminister Mette Frederiksen havde overtrådt Grundloven under Minksagen.

Inden sagens først fastlagte retsmøde fremlagde Kim Alex Sørensen en lægeerklæring på sygdom, hvilket gjorde at sagen blev udsat i halvandet år. Tre år efter at truslerne blev fremsat, er sagen idag blevet behandlet i Frederiksberg Byret.

Det er første gang at politiet har valgt at rejse sigtelse, og anklagemyndigheden (også politiet i øvrigt) har valgt at tiltale, nogle af de mange anmeldelser om trusler, som jeg ,igennem de sidste fire år, har bedt politiet om at efterforske.

Men selvom politiet har rejst en sigtelse, og anklagemyndigheden har valgt at rejse en tiltale ved byretten, så ‘glemte’ politi og anklagemyndighed at efterforske sagen. Derfor var de eneste beviser i sagen, dem som jeg i maj 2021 fremsendte til Nordsjællands Politi. Politiet har ‘glemt’ at afhøre den sigtede. De har også glemt at verificere hans identitet.

Og da sigtede meldte sig syg før det først planlagde retsmøde i oktober 2022, og udeblev fra det dagens retsmøde (14. marts 2024), så kunne dommeren frikende Kim Alex Sørensen for de fremlagte dødstrusler.

Det er ganske tvivlsomt om anklagemyndigheden vælger at anke sagen til landsretten, for at politiet kan afhøre sigtede og fastslå hans identitet. For hvis politiet ville efterforske sagen, så har de haft næsten 3 år til det, så hvorfor skulle de begynde nu at efterforske på en sag der allerede er næsten 3 år gammel?

Herunder ses truslerne som blev fremsat den dag i maj 2021. Det er det samme bevismateriale som blev sendt til Nordsjællands Politi i maj 2021 (og som altså var de eneste [utilstrækkelige] beviser fremlagt i sagen).

Live-videoen fra Facebook lavet foran Frederiksberg Byret kan du finde HER - med kommentarer!

Se nedenstående tidligere opslag her på nyhedsbloggen: