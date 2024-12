JUL i Vendsyssel - 14. december

Forsiden af Illusionen om Danmark - Del 1 - De 3 Tabte År (udkom Grundlovsdag 2023)

Illusionen om Danmark

Flemming har snart udgivet alle tre bøger i trilogien Illusionen om Danmark:

Del 1 - De 3 Tabte År

Del 2 - De 3 Fiktioner (udkommer i slutningen af januar 2025)

Del 3 - Fritænkerne (12 forskellige forfattere!)

Forsiden af Del 2 - De 3 Fiktioner (endnu ikke udkommet!)

Den første bog begyndte han at skrive i november 2022 i ugerne efter en udmattende folketingsvalg-kampagne, hvor ikke et eneste medie var interesseret i at Frihedslisten stillede op til valget med kandidater over hele landet.

Selvom det aldrig før er sket at et parti har stillet op til et folketingsvalg med løsgænger-kandidater i alle landets 10 valgkredse, så var der altså ikke et eneste medie der var interesseret i at skrev om denne nyhed. Hvorfor mon ikke det? Hmmm.

Det var derfor en meget udmattet partiformand, der dengang satte sig til tasterne og lod sin forundring og sin frustration, og ikke mindst sin viden om demokratiet, komme til udtryk i et bogværk.

Forsiden af del 3 - Fritænkerne (udkom 9. marts 2024)

Illusionen on Grundloven

Under skrivningen af Del 2 af Illusionen om Danmark (som altså endnu ikke er udkommet) voksede der pludselig en særskilt bog ud af skriveriet: Den hedder Illusionen om Grundloven og handler om det 175 år lange statskup, som vores Grundlov er blevet en del af.

Illusionen om Grundloven (udkom 15. december 2023)

Lyt til lydbogen Illusionen om Grundloven

(alle tre afsnit er gratis - bare tryk på nedenstående links!)

