Den Dybe Stat - Nu også med faktatjek af TjekDet

8 foredragsholdere, 6 kunstnere, 1 barista og en masse frivillige

…venter på at skabe en stor dag sammen med dig den 31. maj i Unitarernes Hus på Dag Hammerskjölds Allé 30, Østerbro i København. Der er hele to foredragssale som vil være i gang på samme tid og som nærmest vil være fuldt besatte hele dagen.

Og nu er programmet endelig på plads!

Program - Lørdag 31. maj

DEN DYBE STAT OG SAMFUNDSUDVIKLINGEN

Foredragssal 1 (Kirkerummet)

14:00-14:30 Tro, kirke og samfund gennem 2000 år - Jon Knudsen

15:00-15:30 Biblen og Deep State - Kaspar Bonde

16:00-16:30 USA - en neo-fønisk stat! - Flemming Blicher

17:00-18:00 Debat om Den Dybe Stat og Samfundsudviklingen (debatpanel:Jon+Kaspar+Flemming)

18:00-19:00 Musik - DJ Severin

19:00-19:30 Om skamhumanisme og oplæsning af digte - Emil Salzer

20:00-20:30 Frihedsmusik - 1. sæt - Lützen Trio

21:00-21:30 Frihedsmusik - 2. sæt - Lützen Trio

Foredragssal 2 (Krypten)

14:00-14:45 Findes der overhovedet en "Dyb Stat?” - Peer Brændgaard

15:00-15:45 En statistikers status på verden anno 2025 - Max Schmeling

16:00-16:45 På sporet af Den Dybe Stat - Connie Ringgaard

18:00-19:00 "Da jeg stoppede med at betale licens og skat!" - Freddie Poulsen interviewes af Kasper Wagner

19:45-20:00 Præsentation af Inpowermovement - Michael Collins

Mellem kl. 13:30-18:00 kan der købes barista-kaffe i Nordines kaffevogn “Café Violà” foran indgangen til eventet.

Køb din billet nu!

Det koster 400 kr. at deltage i arrangementet.

Du får efterfølgende en e-mail med link til de videooptagelser af præsentationerne, som bliver lavet på dagen.

Billetprisen er højere end ved tidligere arrangementer og skal dække de mange udgifter til foredragsholdere, kunstnere, transport tilskud til indlægsholdere, der kommer langvejs fra, kaffevogn, leje af lokaler, lys og lydudstyr. Til gengæld er der kræset for dig med gode og veltilrettelagte indlæg og underholdning på et super centralt sted på Østerbro i København.

Køb din billet ved at skrive dit navn og hvor mange billetter du ønsker i en e-mail til:

31.maj@de3fiktioner.dk

Der bliver kun solgt et begrænset antal billetter da der kun er plads til 200 deltagere.

Folk der møder op uden billetter vil desværre blive afvist i døren.

Med andre ord: Bestil din billet nu, hvis du vil sikre din deltagelse!

Indlægsholderne og underholdningen:

Connie Ringgaard

Jon Knudsen

Kaspar Bonde Eriksen

Peer Brændgaard

Max Schmeling

Freddie Poulsen interviewes af Kasper Wagner

Michael Collins

Flemming Blicher

Desuden vil Emil Salzer - en af vor tids skarpeste lyrikere, rent kunstnerisk en blanding mellem Michael Strunge og den alt for tidligt afdøde Yahya Hassan - dele gavmildt ud af sin kunst. https://www.facebook.com/salzerpoetry

Dagen afrundes med en koncert i to sæt med Lützen Trio. Peter Lützen har netop udgivet “Vågner Med Dig” (SKAMSPIL DEN HVIS DU HAR ADGANG TIL SPOTIFY!!!):

Mad og drikke:

Der kan købes vand, te og sandwich til fornuftige priser. Det vil også være muligt at købe dansk kvalitetshvidvin og dansk økologisk fadøl.

Der er desuden et utal af restauranter og udskænkningssteder lige i nærheden.

God kaffe skal der til! Fra kl. 13.30-18 vil den meget vågne (og franske) barista Nordine sælge kaffe fra sin Café Voilá-kaffevogn foran Unitarernes Hus.

https://www.facebook.com/cafevoilacopenhagen

Afvikling af foredragene:

I den ene sal afholdes kortere foredrag á 25 minutter afsluttende med en debat (Jon, Kaspar og Flemming).

I den anden sal afholdes de lidt længere foredrag á 40-45 minutter (Peer, Max og Connie). Michael Collins fra Inpowermovement kommer og fortæller i 15 minutter om den Notice of Liability-proces som Inpower står bag (det vil også være muligt at møde folk fra Inpower på en mindre stand på stedet!).

Desuden bliver Freddie Poulsen interviewet af Kasper Wagner i et sceneshow på ca. 45-55 minutter. Kasper interviewer Freddie om ikke at betale skat og licens (hvilket Freddie ikke gør!).

Der er masser af 'luft' mellem foredragene, og der bliver således rigtig god tid til at mingle med hinanden - både deltagere, frivillige, foredragsholdere og kunstnere.

Bemærk, at nogle foredrag kommer til at foregå på samme tid i de to sale!

Frivillige:

Hvis du deltager som frivillig, har du selvfølgelig fri entré.

Der er brug for frivillige til følgende opgaver:

Klargørings-team

Sandwich-team

Bar-team

Velkomst-team

Teknik-team

Oprydnings-team

Giv mig gerne hurtigt besked. Pladserne fyldes op efterhånden, og når pladserne er fyldt op er der ikke brug for flere frivillige. Jeg håber på at det er på plads inden for et par dage, så lad være med at vente for længe, hvis du gerne vil hjælpe som frivillig:)

Skriv en e-mail til frivillig@de3fiktioner.dk hvis du gerne vil være frivillig (og skriv hvis du har særlige ønsker til team).

Der vil være omkring 20 frivillige på dagen til at sørge for, at arrangementet forløber lige så perfekt som i Hellerup ved boglanceringen af Fritænkerne sidste år.