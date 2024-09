Det er officielt: Rusland truer nu Danmark med gengældelse!

Mindre end to uger efter at Biden nægtede Keir Starmer en underskrift på at lade langtrækkende missiler bombardere russisk territorie fra Ukraine, udtaler Mette Frederiksen til Bloomberg at hun mener, at Ukraine skal have al den hjælp de kan få til at anvende eksempelvis Storm Shadow cruise-missilerne mod Rusland.

Det har nu fået russiske politikere til at reagere og udtale at Danmark skal straffes.

Uddrag fra artiklen i TV 2 Nyheder fra 23 september er gengivet herunder:

En af de truende russiske politikere, Vladimir Dzhabarov, er ikke en Hr-hvem-som-helst da han er næstformand for internationale affærer i Ruslands føderale råd, en pendant til vores eget Udenrigspolitiske Nævn.

Men TV 2 spiller som sædvanligt med på Regeringens propaganda og forsøger at få dette til at se ud som bluff fra russisk side.

Først lader de deres egen korrespondent agere en ‘ekspert’ der kommer med denne lynanalyse, at det ville være et selvmål at angribe Danmark fordi vi er et NATO-land:

Dernæst vælger TV 2 ikke at kommentere på hvorfor Mette Frederiksen ikke vil kommentere mere på sagen. Som om at sagen nu var lukket?!

Mette Frederiksens udtalelser placerer Danmark i allerforreste række i Ruslands måludpegning, hvis Ukraine på et tidspunkt i fremtiden får USA’s godkendelse til at bruge de Storm Shadow missiler som briterne har hjulpet Ukraine med at sætte op.

Læs hele Bloomberg artiklen HER, hvor den danske statsminister kommer med udtalelserne under et video-interview.

Selvom Danmark og en lang række af andre europæiske NATO-lande har givet Ukrainerne det grønne lys til at bruge langtrækkende våben dybt ind i Rusland, så har USA endnu ikke givet denne tilladelse. Læs om den manglende amerikanske tilladelse på dette LINK, eller ved at følge linket herunder:

