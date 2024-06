Unikt foredrag om Kongehus, Folkekirke og magtudøvelsen i Danmark

Jon Knudsen har forsket i kirkens historie i Danmark helt tilbage fra det første årtusinde og frem til i dag. Jeg selv har undersøgt kongehusets deltagelse i magtudøvelsen i Danmark helt tilbage fra oplysningstiden og frem til i dag.

Kombinerer man Jons undersøgelser med mine egne får man en unik indsigt i hvordan Danmark er blevet til det Danmark, som har manifesteret sig i de seneste 4-5 år. Især under den såkaldte coronapandemi sås tilsidesættelser af Grundloven og kirkens folketings-synkrone deltagelse i at fiksere befolkningen i et frygt-narrativ.

Netop denne kombination af et foredrag kan du selv opleve til sommer i Nordjylland. På Løkken Frikirkes årlige sommercamp leverer vi startskuddet på en række foredrag med blandt andre Carsten Jespersen, Ole Bjerg, Jovan Tasevski, Freddie Poulsen, Max Schmeling og Kaspar Bonde.

Jons og mit kombinerede foredrag finder sted onsdag d. 10. juli kl. 11:00-12:30 på sommercampen i Vendsyssel.

Hver dag byder på forskellige foredrag og indslag. Se programmet ovenfor.

Torsdag aften er der for eksempel caféhygge og musik med Elisabeth og Richard. Elizabeth er prisvindende filmskaber, og du kan se hendes mesterværk “Love is” på linket HER!

Hendes mand Richard lå (under coronapandemien) på UK Top 5 som pianospilleren på Daz Bands “We are the 99 percent” (tryk på linket her for at se Richard på klaver på Bitchute-versionen). Nedenfor kan du se en YouTube-versionen af samme nummer:

